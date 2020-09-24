為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黃之鋒獲准保釋！嗆爆港警：沒事找事告、多此一舉

    黃之鋒稍早獲准保釋，並將於30日再到東區法院出庭，他表示，事隔一年才被捕，警方根本是「沒事找事告」，可能要用這樣的方法讓涉案人士無法離開香港。（圖取自《立場新聞》直播）

    黃之鋒稍早獲准保釋，並將於30日再到東區法院出庭，他表示，事隔一年才被捕，警方根本是「沒事找事告」，可能要用這樣的方法讓涉案人士無法離開香港。（圖取自《立場新聞》直播）

    2020/09/24 18:19

    〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志秘書長黃之鋒今（24）日下午在各社群媒體PO文表示，今午到中區警署報到時再遭拘捕。稍早他獲准保釋，並將於30日再到東區法院出庭，他表示，事隔一年才被捕，警方根本是「沒事找事告」，可能要用這樣的方法讓涉案人士無法離開香港。

    黃之鋒今天中午到香港中區警署報到時反遭拘捕，警方指稱，黃之鋒去年10月5日涉嫌參與未經批准集結及違反《蒙面法》而遭到逮捕。稍早黃之鋒獲准保釋，走出警署進行公開談話。

    港媒《立場新聞》報導，黃之鋒今（24）日下午在各社群媒體PO文表示，今午到中區警署報到時再遭拘捕。稍早他獲准保釋，並證實指出，自己將於30日再到香港東區裁判法院出庭，他表示，事隔一年才被捕，警方根本是「沒事找事告（無嘢搵嘢來告）」，更有可能是要用此方式「限制涉案人士不得離境」。

    黃之鋒表示，警方進行盤問時，提供多家媒體的新聞片段，卻沒拿自家錄影片段進行盤問，和他先前被控「包圍警總」一案時有所差別，讓他傻眼認為此次拘捕根本是「多此一舉」。

    黃之鋒不忘呼籲民眾，不要放棄關注被扣押在中國的「香港故事」成員李宇軒等12名港人，認為自己從去年6月出獄面臨3起抗爭相關案件的起訴，相較起來微不足道。他強調，警方會選在此時進行控告，不排除是要製造「寒蟬效應」，來減低香港民眾的抗議規模。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黃之鋒赴警局反遭逮！ 周庭嘆︰今晚換我報到 盼能安全回來
    2020/09/24 15:59

    黃之鋒赴警局反遭逮！ 周庭嘆︰今晚換我報到 盼能安全回來
    涉違《蒙面法》、非法集結 黃之鋒赴警局報到再被逮捕
    2020/09/24 14:59

    涉違《蒙面法》、非法集結 黃之鋒赴警局報到再被逮捕

    「帝璟苑」甫完工風靡官二代
    被送中港青母親家書字字血淚 港人淚嘆：讀到第一句就忍不住了
    2020/09/22 18:11

    被送中港青母親家書字字血淚 港人淚嘆：讀到第一句就忍不住了
    籲中國政府送返12名港青回港！黃之鋒、羅冠聰響應全球連署
    2020/09/20 06:20

    籲中國政府送返12名港青回港！黃之鋒、羅冠聰響應全球連署
    Netflix執行長不考慮中國市場？ 黃之鋒提2大證據：顯而易見
    2020/09/16 01:02

    Netflix執行長不考慮中國市場？ 黃之鋒提2大證據：顯而易見
    國際今日熱門
    寄毒信要脅川普退選 加拿大女子：不退我就「親手槍殺」
    2020/09/23 23:20

    寄毒信要脅川普退選 加拿大女子：不退我就「親手槍殺」

    稱家屬見送中港人須驗DNA 港區人大代表忙甩鍋
    2020/09/23 21:23

    稱家屬見送中港人須驗DNA 港區人大代表忙甩鍋

    武漢肺炎》川普籲究責 中國外交部發言人汪文斌：美方無端抹黑
    2020/09/23 22:32

    武漢肺炎》川普籲究責 中國外交部發言人汪文斌：美方無端抹黑

    武漢肺炎》封城天天對看！幾十年沒說過話 這對鄰居要結婚了
    2020/09/23 19:44

    武漢肺炎》封城天天對看！幾十年沒說過話 這對鄰居要結婚了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播