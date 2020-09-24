黃之鋒獲准保釋！嗆爆港警：沒事找事告、多此一舉

黃之鋒稍早獲准保釋，並將於30日再到東區法院出庭，他表示，事隔一年才被捕，警方根本是「沒事找事告」，可能要用這樣的方法讓涉案人士無法離開香港。（圖取自《立場新聞》直播）

2020/09/24 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志秘書長黃之鋒今（24）日下午在各社群媒體PO文表示，今午到中區警署報到時再遭拘捕。稍早他獲准保釋，並將於30日再到東區法院出庭，他表示，事隔一年才被捕，警方根本是「沒事找事告」，可能要用這樣的方法讓涉案人士無法離開香港。

黃之鋒今天中午到香港中區警署報到時反遭拘捕，警方指稱，黃之鋒去年10月5日涉嫌參與未經批准集結及違反《蒙面法》而遭到逮捕。稍早黃之鋒獲准保釋，走出警署進行公開談話。

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港媒《立場新聞》報導，黃之鋒今（24）日下午在各社群媒體PO文表示，今午到中區警署報到時再遭拘捕。稍早他獲准保釋，並證實指出，自己將於30日再到香港東區裁判法院出庭，他表示，事隔一年才被捕，警方根本是「沒事找事告（無嘢搵嘢來告）」，更有可能是要用此方式「限制涉案人士不得離境」。

黃之鋒表示，警方進行盤問時，提供多家媒體的新聞片段，卻沒拿自家錄影片段進行盤問，和他先前被控「包圍警總」一案時有所差別，讓他傻眼認為此次拘捕根本是「多此一舉」。

黃之鋒不忘呼籲民眾，不要放棄關注被扣押在中國的「香港故事」成員李宇軒等12名港人，認為自己從去年6月出獄面臨3起抗爭相關案件的起訴，相較起來微不足道。他強調，警方會選在此時進行控告，不排除是要製造「寒蟬效應」，來減低香港民眾的抗議規模。

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