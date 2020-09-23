美新書批露︰川普女婿向台灣兆豐銀行秘密借貸14.6億

美新書《White House, Inc.》批露，美國總統川普女婿庫許納在白宮任職期間，與台灣兆豐銀行有秘密關係，借貸金額近14.6億。（美聯社）

2020/09/23 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕《富比世》（Forbes）資深編輯在新書《White House, Inc.》中批露，美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）在白宮任職期間，與台灣兆豐銀行有金錢借貸關係，而這項消息從來沒有被公開過，可能已與美國「揭露訊息法」（disclosure laws）牴觸，而這也可能深深影響著美國與台灣及中國的外交關係。

據《富比世》報導，由《富比世》資深編輯亞歷山大（Dan Alexander）撰寫的新書，批露了一段庫許納與台灣的秘密關係。2015年庫許納與其夥伴花下2.75億美元（約為新台幣80.3億元），買了一間位在紐約市布魯克林區的舊倉庫，並將其改為豪華公寓大樓，而庫許納與其夥伴則擔下1.75億美元（約為新台幣51.1億元）的貸款。

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書中內容提及，根據亞歷山大查閱的金融文件顯示，2017年時，這筆貸款進行分拆，分拆後由兆豐銀行擔任庫許納其中5000萬美元（約為新台幣14.6億元）的貸款銀行，亞歷山大指出，兆豐銀行母公司兆豐金控有26%是台灣政府持股。

他指出，這意味著，跨海的台灣銀行或許會因與川普高階顧問、家庭成員有連結，而對他們具有一點影響力，同時，外界至今都不知道這件事，不過，庫許納沒申報這筆持股公司的債務，並沒有違反美國公務員規定，因此，在他進入白宮工作時，外界不會發現這件事，他可以迴避向外界告知這筆借貸。

而報導最後強調的「關鍵背景」，是指川普政府一直試圖加強與台灣的緊密關係，在國際舞台上對抗中國，2016年底川普當選總統，當時接起蔡英文總統的祝賀電話，雙方進行通話，是1979年後美台首次領導人對話，而這件事的後續處理亦與庫許納有關係，但報導並未詳述。

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