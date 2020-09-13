狂嗆反美 中國「在野大國師」：引爆數千核彈滅絕全人類

中國博主趙盛燁發文稱，如果美國一心與中國抗衡，插手台灣問題，恐使「全人類一同毀滅」。（擷取自推特@SL76764593）

2020/09/14 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國「紅客聯盟」發起人、自稱「野生大國師」的趙盛燁日前狂言，如果美國總統川普「一心與中國抗衡」，「插手解放台灣戰爭」，將帶來「全人類一同毀滅」的結果，他還瘋言瘋語提出3招「用核彈毀滅世界」的狂想。

網紅趙盛燁在中國微博有「大V」認證，他12日發文說，以前做軍事研究時，多認為只有把核彈頭放到美國本土才能毀滅美國，但事實上幾百、幾千枚核彈，延伸出來的災害就能毀滅世界。

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趙盛燁還舉3個自認能毀滅地球的招數：在太平洋引爆裝滿核彈頭的核潛艇，掀起超過2000米巨浪，青藏高原以外的地區全部淹沒；在喜馬拉雅山脈引爆數千枚核彈，改變地球的公轉軌道，地球將帶著全人類飄向黑暗宇宙；在四川盆地深鑽1萬米，埋入數千枚核彈同時引爆，激起地心塌陷，全世界人類滅絕。

趙盛燁寫道，如果川普一心與中國抗衡，甚至插手「未來解放台灣的戰爭」，「其行為帶來的最終結果就是全人類一同毀滅」，認為美國人不能「既反人類又獨善其身」，若想插手中國事務，就要做好見上帝的準備。

這篇文章雖然也有中國粉絲附和，但疑似被多名網友投訴而遭刪除。有中國網友認為，這是趙盛燁自己想的反智內容，不但無知、充斥反人類思想，竟還想「核彈炸中國」，根本是公然散布反華言論。更有人崩潰質疑趙盛燁真的是「高級工程師、博士，還是2所大學的教授」？

不過，關注中國議題的推特用戶「LIFETIME 視界」引述中國媒體文章，指出中國已故領導人毛澤東曾說，「既然我們力量這麼強大，我們還跟他談什麼，打就完了」、「大不了就是核戰爭，核戰爭有什麼了不起，全世界27億人，死一半還剩一但，中國6億人，死一半還剩3億」；中共國防大學防務學院院長朱成虎也曾說過，世界人口增長太快，核戰爭解決人口問題最有效。

「LIFETIME 視界」認為，中共對台灣一直有狂妄的自負，也是這種極端恐怖主義心理作怪：必要時候用核武器毀滅台灣。這也是人類社會文明的主流為什麼要唾棄獨裁者的原因，獨裁者為了一己之利不僅可以拿整個國家陪葬，甚至拿整個地球陪葬。

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