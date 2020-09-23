武漢肺炎》南韓再添110例確診 中秋連假防疫受挑戰

南韓防疫單位今日公告，22日增加110例確診，中止連續3日保持2位數的單日紀錄。圖為南韓學生上課情景。（路透）

2020/09/23 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓將迎接中秋4日連假，但境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍然嚴峻；據南韓防疫單位今日公告，22日增加110例確診，中止連續3日保持2位數的單日紀錄，各地仍有零星集體感染案不斷發生，相關案例也仍在攀升。針對疫情，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬曾示警，中秋假期客流大增定將成為引發疫情蔓延的導火線，加緊假期防控是相關單位的當務之急。

據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓22日新增110例確診病例，無新增例死亡病例，累計確診病例數達2萬3216例，累計死亡病例達388例；南韓單日新增病例自8月14日起便維持在單日病例3位數漲幅，連續37日，至本月19日出現下降，現單日病例2位數紀錄，但22日再度攀升至百例以上。

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觀察22日新增病例，境外輸入佔11例，6例為入境檢疫過程確診，5例為入境後隔離期確診；病例來源地分別為烏茲別克3例，菲律賓、卡達、哈薩克、孟加拉、印尼、土耳其、英國、美國各1例。

南韓各地群聚感染案不斷，新增病例方面仍以本土病例為大宗，且多集中在首都圈，分別為首爾市40例、京畿道28例、仁川市5例；首都圈外病例則為釜山市、慶尚北道各6例，忠清南道4例，大邱市3例，光州市、蔚山市、忠清北道各2例，江原道1例。

根據防疫單位截至22日中午12時統計，首爾市江南區一公寓和辦公大樓相關病例分別增至39例和32例，釜山市東亞大學和保健食品說明會相關病例也持續攀升。

集體感染案衝擊不斷，本月30日至10月3日又逢南韓中秋連假，防疫作業再度受到挑戰；對此，鄭銀敬強調，首都圈潛在傳播風險仍然存在，疫情在中秋連假進一步蔓延的可能性較大，鄭銀敬提及先前暑假等連假期間客流高峰導致疫情反彈的先例，呼籲南韓民眾中秋連假儘量在家安全過節，就近旅遊運動，避免聚會，以策安全。

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