中印部隊談判屢破裂 雙方駐軍拉達克料成常態

印度與中國針對拉達克東部對峙在指揮官會議後仍無解。印度陸軍研判，中印在拉達克東部前線部署部隊將成新常態。（美聯社）

2020/09/22 23:10

〔中央社〕印度與中國針對拉達克東部對峙在21日進行第6次邊境軍團指揮官會議，雙方仍各自堅持立場而無結果。印度陸軍研判，中印在拉達克東部前線部署部隊將成新常態。

News 18今天引述消息人士指出，為解決拉達克東部的雙方部隊對峙問題，印度與中國21日在拉達克東部邊境中印實際控制線舉行第6次軍團指揮官會議，並特別讓外交部官員參加，但雙方仍繼續堅持各自立場，導致會議沒有結果。

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這名人士透露，隨著班公湖（Pangong Tso）的蔚藍湖水開始結冰，中印間的寒意更濃，中國人民解放軍在會議中，再度拒絕印度要求，從「入侵」班公湖手指地區8公里處撤回原駐地。

不過，消息人士表示，中印雙方都同意再舉行會議討論拉達克東部對峙問題，最快可能在下週舉行。

由於雙方的軍團指揮官會議屢次沒有結果，中國拒絕撤軍。消息人士說，印度陸軍總部已經清楚意識到，中國部隊將會永遠留在拉達克東部，中印實際控制線（LAC）將如同印度與巴基斯坦的控制線（LoC）一樣，需要全年巡邏戒備，在拉達克東部前線部署軍隊，將成為新常態。

印度指控，中國在班公湖北岸部署約5000名士兵，且舖設光纖和建設一座停機坪，印度部隊則在比解放軍更高位置的制高點密切注意解放軍的行動。

在班公湖南岸的丘舒爾（Chushul）地區，印度部隊與中國部隊占有同樣數量的戰略高地。

消息人士指出，中國代表表示，只要印度放棄班公湖，中國就願意與印度談判高格拉（Gogra）和溫泉（Hotsprings）的問題。

但印度政府消息人士說，印度代表已經清楚告訴中國代表，印度的部隊不會從班公湖撤離到其他任何地方，「要麼就討論班公湖問題，要不就別談任何問題」。

至於另一戰略要地、位於拉達克東部北邊的德普桑（Depsang）平原，中印雙方也正在談判，但印度政府消息人士指出，中國拒絕把部隊撤回5月對峙之前的位置。

印度指控，中國部隊在德普桑平原已經深入印度認定的中印實際控制線印度這一側18公里，且阻止印度部隊在這一帶的5個巡邏點進行巡邏。

如果雙方遲遲無法達成撤軍共識，印度消息人士表示，雙方各有約5萬名士兵將在拉達克東部度過殘酷的冬天，等待解決問題。

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