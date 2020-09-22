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    武漢肺炎》全球單週增200萬例創新高 WHO：死亡數有下降

    世界衛生組織（WHO）的統計數字顯示，全球過去一週新增近200萬例確診病例，創下新高，但死亡人數有所減少。（路透）

    世界衛生組織（WHO）的統計數字顯示，全球過去一週新增近200萬例確診病例，創下新高，但死亡人數有所減少。（路透）

    2020/09/22 20:35

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）的統計數字顯示，全球武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情似乎正在升溫，過去一週新增近200萬例確診病例，創下新高，但死亡人數有所減少。

    《法新社》報導，WHO週一在最新的全球疫情發展中指出，在截至9月20日的過去一週中，全球共紀錄了199萬8897起新確診病例。WHO表示，這比前一週增加了6％，「是自疫情爆發以來，新增病例數最多的一週。」

    根據《法新社》整理的各地官方數據，截至週一，全球超過3100萬人確診武漢肺炎，其中近96.2萬人死亡。

    WHO表示，在過去一週中，幾乎世界上所有地區的新病例數都比前一週多，歐洲和美洲的新病例分別激增了11％和10％，只有非洲避免了上升趨勢，新病例比前一週下降12％。

    WHO的統計數據也顯示，在世界各地的病例數激增之際，新增死亡人數在下降。過去一週全球新增約3萬7700例死亡，與前一週相比下降了10％，原因在於疫情最嚴重的美洲，新增的死亡人數比前一週減少22％，非洲新增的死亡人數也減少了16％。

    總體來看，美洲仍占全球確診病例的一半，死亡佔55％。美國和巴西受創最嚴重，死亡人數居高不下，過去一週都新增超過5000例死亡。歐洲一些國家正經歷第2波疫情，過去一週死亡數比前一週大增27％，死亡數最多的歐洲國家是英國，接近4.2萬人病歿。

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