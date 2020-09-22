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    首頁　>　國際

    歐洲監視科技大賣中國 人權團體籲歐盟加強管制

    2020/09/22 00:24

    〔中央社〕國際特赦組織為捍衛數位人權，今天呼籲歐洲聯盟（EU）對臉部辨識系統等監視工具的出口加強管制，以免歐洲技術在一些國家被用來擴大侵害人權。

    路透社報導，歐洲議會（European Parliament）和歐盟成員國正準備檢討歐盟出口規則之際，國際特赦組織（Amnesty International）發布報告指出，歐盟目前並未限制數位監視系統銷售，但在一些缺乏適當保護的國家，這些設備可能造成隱私權和其他自由遭到侵犯。

    國際特赦組織調查發現，有數家歐洲企業販售數位監視系統到中國。例如法國公司Morpho在2015年供應上海警方臉部辨識設備，瑞典的安迅士（Axis）自2012年起賣監視攝影機給中國執法機關，荷蘭公司諾達思（Noldus）則販賣情緒辨識系統給中國當局和大學。

    國際特赦組織表示：「這些科技能自由出口給全球任何買家。歐盟出口規範框架有必要修正，且必需盡快進行。」

    國際特赦組織要求將這類科技產品視同兼具民用和軍用性質的物品，意味若判定對人權構成重大威脅，這類貨品的出口交易可予以封殺。

    國際特赦組織還指出，歐洲議會和歐盟執行委員會（European Commission）的加強出口管制提案，正遭到歐盟個別成員國阻擋。

    代表歐盟各成員國的歐盟部長理事會（Council of the European Union）發言人則表示，檢討相關規則的協商工作正在進行。

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