上國際太空站拍到「一整排」UFO 他公布正解了！

俄國工程師兼太空人伊萬．瓦格納公布影片中的不明飛行物體真實身分。（圖取自Ivan Vagner twitter）

2020/09/20 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄國工程師兼太空人伊萬．瓦格納 （Ivan Vagner）上月公開他在國際太空站拍到的「太空訪客」，大量不明飛行物體（Unidentified flying object）在鏡頭前一閃而過。他本月19日再度公布1支影片，並公布影片中的不明物體究竟是何物。

伊萬．瓦格納8月19日在推特公布影片，他表示，事發當時國際太空站正運行至澳洲與南極之間，他將鏡頭對著地球大氣層與星際空間，除了看見太空中的「星移斗轉」，也出現淡綠色的極光漂浮在黃色的氣輝上，不過，他也拍到大量不明物體從鏡頭前方快速飛越。

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許多外國網友被神奇的影片驚得瞠目結舌，大家簡直不敢相信自己的眼睛，眾人留言指出「到底有沒有外星人了？答案非常明顯！」、「真是太神奇了，好想知道這些到底是不是UFO」、「我也好想上去國際太空站看看宇宙的模樣」、「這段影片真的非常珍貴，謝謝你分享，伊萬！」

伊萬．瓦格納本月19日再度公布他在國際太空站拍攝的影片，在影片24秒至30秒處，1排發光的不明飛行物體出現在鏡頭前方，他表示，「陌生人」再度出現在太空中，但這個謎團似乎已經解開，「這些都是衛星，數量越來越多，很快地，天空將充滿航空器！」

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Once more our strangers passed by in a formation at 00:24-00:30 seconds of the new space #timpelapse video. The mystery seems to be solved!



These are satellites, more and more of them every time. Soon, the sky will be full of spacecraft! pic.twitter.com/mckmUFqm4e — Ivan Vagner （@ivan_mks63） September 19, 2020

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