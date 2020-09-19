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    神隱少女爸爸吃「肉圓」變成豬？ 謎團終於揭曉了

    《神隱少女》中，讓主角千尋的爸爸吃得津津有味的圓狀物，口感Q彈又狀似台灣「肉圓」，讓觀眾無限好奇那到底是什麼？20年來的謎團終於在今天揭曉。（圖擷取自《神隱少女》）

    《神隱少女》中，讓主角千尋的爸爸吃得津津有味的圓狀物，口感Q彈又狀似台灣「肉圓」，讓觀眾無限好奇那到底是什麼？20年來的謎團終於在今天揭曉。（圖擷取自《神隱少女》）

    2020/09/19 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日本動畫大師宮崎駿執導作品《神隱少女》中，主角千尋的父母在吃完桌上的「謎樣美食」就變成豬，而爸爸吃得津津有味的圓狀物，口感Q彈又狀似台灣「肉圓」，看起來更是異常美味與神秘，讓觀眾無限好奇那到底是什麼，20年來的謎團終於在今日揭曉。

    日語譯者「大和」今日在臉書發文指出，其實日本網路新聞《getnews通信》早在2014年就猜測，這多汁的米色圓形食物，應該是台灣小吃「肉圓」，但此說法未經吉卜力工作室官方證實。

    到了2016年，終於有日本網友忍不住向吉卜力工作室詢問，「到底千尋的爸媽到底是吃了什麼才會變成豬？」對此，吉卜力工作室發表2頁信紙長的聲明回覆，動畫中並沒有很明確的指出這些食物是什麼，只能暫時稱為「異界不可思議的美食」。另外，據湯婆婆說這些是「客人的食物」，所以應該是用來招待神明以及只有那個世界的人才知道的某種食物，但仍未明確指出到底是什麼食物。

    然而，吉卜力工作室動畫導演兼動畫師米林宏昌終於在今日首度揭曉那肉圓狀的「謎樣美食」，在推特發文證實，千尋父親吃的「謎樣食物」的原型其實是「腔棘魚的胃袋」（シーラカンスの胃袋）！

    吉卜力工作室動畫導演兼動畫師米林宏昌終於在今日首度揭曉那肉圓狀的「謎樣美食」。（圖擷取自米林宏昌推特＿@MaroYonebayashi）

    吉卜力工作室動畫導演兼動畫師米林宏昌終於在今日首度揭曉那肉圓狀的「謎樣美食」。（圖擷取自米林宏昌推特＿@MaroYonebayashi）

    讓千尋爸爸露出笑容的「謎樣美食」。（圖擷取自《神隱少女》）

    讓千尋爸爸露出笑容的「謎樣美食」。（圖擷取自《神隱少女》）

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