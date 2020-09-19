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    牢中武肺蔓延怕染疫！ 逾200名囚犯壓制獄卒奪AK-47逃脫

    東非烏干達爆該國一處高度戒護監獄，有219人在16日晚間集體越獄。（美聯社示意圖）

    東非烏干達爆該國一處高度戒護監獄，有219人在16日晚間集體越獄。（美聯社示意圖）

    2020/09/19 13:14

    〔即時新聞／綜合報導〕東非國家烏干達16日發生一起重大的集體越獄事件，有219名犯人壓制1名獄卒後，逃出位於該國東北部的一處高度戒護監獄，臨走前還闖入監獄軍械庫搶走至少15把AK-47自動步槍與大批彈藥，接著，脫下囚服躲入偏遠山區，疑似有多人感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），該國安全部隊正全力進行搜捕，但48小時內只逮到7人，並擊斃3人。

    綜合外媒報導，這座高度戒護的監獄建在莫羅托（Moroto）山上，平常有超過6百名受刑人。軍方發言人拜克瓦索（Flavia Byekwaso）表示，此次越獄的219人絕大多數都是重刑犯。他們在16日晚間壓制1名獄所人員後，闖入監獄的軍械室，劫走至少15把AK-47步槍，與大批彈藥逃獄。

    當地安全部隊獲報立刻前往圍捕，爆發槍戰，過程中有2名受刑人遭擊斃、7人被抓回，但有1名士兵在追捕過程中不幸喪命，其他受刑人脫下顯眼囚衣，裸身潛入監獄外的樹林中分散逃逸。

    據匿名人士表示，囚犯逃獄的原因，可能是害怕自己感染武漢肺炎，該監獄已至少有30名受刑人、3名獄卒染疫，而這批逃獄人員中，也有多人感染。

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