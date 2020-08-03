伊斯蘭國襲擊阿富汗監獄 75囚犯趁亂逃獄

伊斯蘭國昨襲擊阿富汗賈拉拉巴德的監獄，逾75名囚犯趁亂逃獄。圖為阿富汗安全部隊運送逃犯。（路透）

2020-08-03 13:38:32

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）昨（2）日在阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）與安全部隊發生衝突，監獄外出現多起爆炸，導致5名當地居民死亡，逾75名囚犯趁亂逃獄。

綜合外媒報導，伊斯蘭國武裝人員昨（2）日晚間，在楠格哈爾省（Nangarhar province）的監獄外引爆自殺汽車炸彈，隨後多名武裝人員與警方人員交火，雙方槍戰長達1小時。當地官員表示，衝突事件導致至少5名當地居民死亡，約40人受傷，阿富汗特種部隊隨後也抵達現場支援警方。衝突混亂中有超過75名囚犯逃獄，警方已展開追捕。

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阿富汗特種部隊日前在賈拉拉巴德附近，殺害伊斯蘭國的高級指揮官，伊斯蘭國隨後發動這次攻擊。近日阿富汗的暴力衝突事件激增，伊斯蘭國證實發動多數襲擊。聯合國上月報告預估，阿富汗境內約有2200名伊斯蘭國成員，儘管勢力削弱，仍有能力發動襲擊。

阿富汗民兵組織塔利班日前宣布，在伊斯蘭宰牲節（Eid al-Adha）停火3天，並將於近期與阿富汗政府進行和平會談，被認為是有望結束阿富汗多年的動亂，阿富汗和塔利班的協議，預計也將包含承諾雙方合作，反制伊斯蘭國。

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