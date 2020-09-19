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    3年多前倫敦失竊 價逾9千萬牛頓、伽利略珍貴古書羅馬尼亞尋回

    遭竊的珍貴古書被埋在一間房子的地板底下。（取自英國倫敦警察廳）

    遭竊的珍貴古書被埋在一間房子的地板底下。（取自英國倫敦警察廳）

    2020/09/19 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦費爾塔姆（Feltham）一處倉庫於2017年遭竊，竊賊成功躲過多重複雜的保全感應系統闖進，盜走合計價值高達320萬美元（合約9275萬元新台幣）的約200本貴重書籍，古書領域專家判斷可能為收藏家指使。事隔3年多，失物終於在羅馬尼亞農村一所房子的地板下尋獲；這批書本極其珍貴，甚至包括物理學家牛頓和天文學家伽利略的初版著作，以及天文學家哥白尼的《天體運行論》。

    根據本報2017年報導，3名竊賊在當年1月30日凌晨破壞屋頂3組強化玻璃天窗後，靠繩索垂降至倉庫內，成功躲開保全感應系統並長驅直入。倉庫內尚有其他值錢物品，但竊賊僅撬開放置古書的4組木箱，並「根據清單」挑走了約200本多為15、16世紀流傳至今的貴重書籍，隨後透過繩索返還屋頂，並由在外接應的貨車載走。

    失竊書籍包括哥白尼1566年出版的《天體運行論》、義大利中古時期詩人但丁1569年出版的《神曲》，和伽利略、牛頓、達文西等人的早期著作，原本準備運往美國加州參加國際古董書展，豈料竟遭偷竊；對此，美國古書商協會推測該案可能是專業人士所為，指使者可能是收藏家，義大利一名書商則認為竊賊可能是曾駭取相關郵件內容，才對書單瞭若指掌。

    根據《BBC》引述英國倫敦警察廳說法，涉案人等為羅馬尼亞知名犯罪集團「克拉帕魯（Clamparu）」成員，經3年多的追查、突擊英國、羅馬尼亞和義大利45個可疑地點之後，終於在16日於羅馬尼亞尼亞姆茨縣（Neamț）一屋內地板下尋獲贓物；截至目前，搜查行動已成功使13人被起訴，其中12人已俯首認罪。

    調查人員指出，該集團成員入境英國犯罪後便很快出境，贓物則是靠各成員透過各種方法偷運出境。

    約200本古書價值合計超過9千萬新台幣。（取自英國倫敦警察廳）

    約200本古書價值合計超過9千萬新台幣。（取自英國倫敦警察廳）

    遭竊書籍包括但丁、牛頓、伽利略和哥白尼等各領域大師的創作。（取自英國倫敦警察廳）

    遭竊書籍包括但丁、牛頓、伽利略和哥白尼等各領域大師的創作。（取自英國倫敦警察廳）

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