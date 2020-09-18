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    美國19個黑人家庭合購97畝土地！只為打造「自由城」

    美國19個黑人家庭合購97畝土地，欲打造黑人也能安居樂業的「自由城」。示意圖，非本新聞事件。（彭博）

    美國19個黑人家庭合購97畝土地，欲打造黑人也能安居樂業的「自由城」。示意圖，非本新聞事件。（彭博）

    2020/09/18 11:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國反種族主義示威延燒數月，警察執法過當的行為仍然頻傳，人心難安，也激發房地產經紀人阿什利·斯科特（Ashley Scott）與投資者兼企業家瑞妮·沃爾特斯（Renee Walters）創建一個安全的黑人城市的心願，為此他們聯合19個黑人家庭，購買近97畝的土地，只為了能「自由呼吸」。

    根據《CNN》報導，沃爾特斯表示，他與斯科特在丈夫離家上班的時候，總會焦慮難安，為了解決煩惱，兩人希望創建一個安全的黑人城市，也在喬治亞州威爾金森郡圖姆斯伯勒（Toomsboro）郊外找到適合的土地，於是聯繫親朋說服他們加入這個計畫，希望將購買的土地合併成一個名為「自由，喬治亞」的新黑人城市，斯科特指出，「我希望它成為有色人種，特別是黑人家庭蓬勃發展的避風港」。

    報導補充，目前斯科特和沃爾特斯計劃分階段開發這片土地，第一階段包括清理土地、耕種，以及創建人造湖以持續捕魚，斯科特表示，開墾土地使他們有機會撰寫自己的故事，也希望未來他們的「自由，喬治亞」能夠成為自給自足的城市，「我們希望創造遺產，未來也能將這塊土地傳給19個家庭中的代表」。據悉，美國黑人開展經濟合作，建立自己的社區、城鎮有著悠久的歷史。

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