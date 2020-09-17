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    這值76億？毛澤東真跡遭竊 「紅色」收藏家難過到吃不下

    中國著名「紅色文獻」收藏家符曉春位在香港的住處遭竊，有關毛澤東的收藏及郵票都被偷走，損失40億港元。圖為毛澤東收藏品示意圖，與本文無關。（路透）

    中國著名「紅色文獻」收藏家符曉春位在香港的住處遭竊，有關毛澤東的收藏及郵票都被偷走，損失40億港元。圖為毛澤東收藏品示意圖，與本文無關。（路透）

    2020/09/17 22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國著名的「紅色文獻」收藏家符曉春在香港的一處住宅遭竊，報稱損失了價值40億港元（約新台幣152億元）的中國前國國家主席毛澤東真跡字畫及郵票。對此，目前人在中國的符曉春自稱很悲痛，「吃不下飯，睡不著覺」。警方經調閱監視錄像，目前正追查3名年約30歲的可疑男子。

    根據《法廣》報導，本月10日下午約莫6點多，香港油麻地彌敦道一幢商住大樓發生鉅額竊案，當時大樓保全在巡視時，發現10樓的鐵門有被撬開的痕跡，當下驚覺狀況不對便報警處理並聯絡屋主符曉春。警方到場後在屋內發現螺絲起子等工具，住處內明顯有遭竊痕跡，經調閱監視器後，目前正追查3名可疑男子。

    大樓保安表示，今年過年之後就未再見道符曉春出現，料想應是在中國躲避武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情。案發後警方也聯絡到符曉春，符曉春表示自己確實現在人在中國，但很難馬上趕到香港，於是請女兒前去協助警方調查。

    符曉春女兒15日抵港瞭解狀況，發現損失一批郵票及字畫，聲稱遭竊收藏高達40億港元。據悉，被盜文物包含一幅2公尺長的毛澤東親筆詩詞，估值就達20億港元（約新台幣76億元）；數十幅總值19.8億港元（約新台幣75億元）的字畫和多張估值約2000萬港元（約新台幣7600萬元）的古董郵票，其中一張備受追捧的「全國山河一片紅」郵票，在2009年曾以368萬港元（約新台幣1400萬元）的拍賣價，創下當時單張中國郵票拍賣最高成交紀錄。

    得知自己在香港的收藏遭竊，符曉春表示十分悲痛，甚至到了吃睡都不好的地步。報導指出，符曉春曾任不同集郵雜誌主編，現為香港中華文物保護協會副會長，主要收藏蘇維埃時期的政府文件，是中國著名紅色文獻收藏家，收藏大量毛澤東的書法、書信、郵票等。

    符曉春得知自己在香港的收藏遭竊後，表示十分悲痛。（圖截取自微博）

    符曉春得知自己在香港的收藏遭竊後，表示十分悲痛。（圖截取自微博）

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