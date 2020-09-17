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    羅冠聰代領自由之家年度獎項 呼籲西方國家聯合抗中

    關注世界各地人權狀況的非政府組織「自由之家」在今天頒布「自由之家年度獎項」其中獲獎的香港民運組織「香港民主運動」，由流亡海外的香港眾志創黨主席羅冠聰（見圖）代領。（歐新社）

    關注世界各地人權狀況的非政府組織「自由之家」在今天頒布「自由之家年度獎項」其中獲獎的香港民運組織「香港民主運動」，由流亡海外的香港眾志創黨主席羅冠聰（見圖）代領。（歐新社）

    2020/09/17 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動至今已逾一年，如今香港人還在拚死捍衛自由，關注世界各地人權狀況的非政府組織「自由之家」在今天頒布「自由之家年度獎項」其中獲獎的「香港民主運動」（Hong Kong’s Pro-Democracy Movement），由流亡海外的香港眾志創黨主席羅冠聰代領；他在獲獎致詞中，呼籲西方國家應該認清中國政府的極權本質，並捨棄過往的懷柔政策，需壓制中國四處擴張，才可保障世界和平穩定。

    根據《美國之音》 報導，羅冠聰透過線上出席頒獎儀式，他在獲獎致詞中表示，深感榮幸獲邀代表港人致辭，並希望借此讓更多人了解香港抗爭，並持續獲得世界關注；他更強調，抗爭未死，仍有很多港人前赴後繼地為香港民主付出、奮鬥。

    羅冠聰提到，西方英美等國過去數十年來與中國這類極權國家的「接觸懷柔政策」，早已證明失敗，「中國不僅從來沒有邁向半點民主，相反卻倒行逆施、不斷滲透，希望瓦解西方民主體制」，在港人爭取民主的這個戰場上，世界各國如何壓制並削弱中國的擴張野心，顯得尤其重要；羅冠聰呼籲，西方國家如英、美以及歐洲多國，需明言要求中國停止侵犯人權，在反制極權主義擴張過程中，有明顯的重要角色。

    除了自由之家外，奧地利新媒體電子藝術中心也在今年6月，將「數碼藝術金獎：電子社區項目」（Prix Ars Electronica Golden Nica: Digital Community）頒予全體香港抗爭者，表揚其使用多媒體推動抗爭的創意和藝術性。

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