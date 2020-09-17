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    嗆王毅「小丑」獲流亡港人致謝 布拉格區長看完信感動哭了

    捷克布拉格市Řeporyje區長諾沃特尼公開撰信痛批王毅「無理魯莽的小丑」。1名海外流亡的港人劉康為此事寫信向諾沃特尼致謝，諾沃特尼表示「看信看到哭了」，更強調支持香港民主運動是有道理的一件事。（圖取自諾沃特尼臉書）

    捷克布拉格市Řeporyje區長諾沃特尼公開撰信痛批王毅「無理魯莽的小丑」。1名海外流亡的港人劉康為此事寫信向諾沃特尼致謝，諾沃特尼表示「看信看到哭了」，更強調支持香港民主運動是有道理的一件事。（圖取自諾沃特尼臉書）

    2020/09/18 00:14

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）先前率團訪台，中國外交部長王毅不滿竟恐嚇「將付出代價」，讓捷克布拉格市Řeporyje區長諾沃特尼（Pavel Novotny）公開撰信痛批王毅「無理魯莽的小丑」，並要求道歉。1名海外流亡的港人劉康為此事寫信向諾沃特尼致謝，諾沃特尼表示「看信看到哭了」，更強調支持香港民主運動是有道理的一件事。

    先前中國外交部長王毅不滿捷克參議院議長韋德齊訪台，竟然公開恐嚇「將付出代價」，捷克布拉格市Řeporyje區長諾沃特尼也不是省油的燈，直接公開撰信回嗆王毅「無理魯莽的小丑」，並霸氣要求王毅「24小時把道歉信寫好放到捷克外交部長的桌上」。

    香港民運人士劉康7月31日被香港警方通緝後便流亡海外，這次諾沃特尼的舉動讓他相當感動，近日他透過臉書粉專「每日關心劉康被通緝狀況」寫信向諾沃特尼致意，認為諾沃特尼真正不受中國威脅，捍衛自由。他也強調，中國政府似乎就像沒受過教育一般的沒禮貌，稱諾沃特尼勇敢地指責中國政府，給中國一個教訓。

    劉康透露自己因為《香港國安法》被通緝，表示因為該法，導致批評中國的海外港人也可能遭受制衡；他大讚諾沃特尼不畏威脅的態度，並盼望諾沃特尼能繼續保護自由，不受中國威脅，那他將會感激不盡。

    諾沃特尼16日在臉書上表示，從劉康手上收到關於「粗魯小丑」王毅的信；他認為這封信相當精彩，讓讀完信的他忍不住在辦公室裡哭了，並搞笑透露他馬上就去洗眼睛，希望其他人沒看到他哭的樣子。

    諾沃特尼說，今年1月香港反送中運動時，他曾給香港民運人士和示威者寄了一張國旗的照片，藉此表達象徵性的支持，並強調這一切都是有道理的。

    諾沃特尼臉書全文

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