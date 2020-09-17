嚇壞！ 登山客發現空帳篷 驚見「野熊吃人」驚悚場面

野熊被工作人員發現啃食著男子屍塊，最後遭到安樂死。示意圖非當事熊。（法新社）

2020/09/17 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州發生一起驚悚事件，2名登山客日前抵達大煙山（Great Smoky Mountains）國家公園的野溪步道後，在附近營地發現一個空帳篷，走近一看發現帳篷旁散落一具像是「人類遺骸」的東西，且一旁有隻野熊正「啃食東西」，嚇得他們趕緊報案，警方抵達後證實一名男子身亡，野熊最後則被實施安樂死。

綜合外媒報導，2名登山客11日途經大煙山國家公園的野溪步道，發現附近露營地中有一頂無人的帳篷，旁邊躺著一具像是人類的遺骸，還有一隻在現場「覓食」的野熊，嚇得他們立刻離開現場，並打電話向相關單位通報。

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當地相關單位獲報後，立刻派出執法護林員與野生動物官員前往登山客所說的82營地，也真的看到一隻野熊正大快朵頤地上的屍塊，當下立刻對這隻熊實行安樂死。官員13日證實，地上的屍塊就是43歲男性馬杜拉（Patrick Madura）的遺骸。

國家公園管理局發言人傑米（Jamie Sanders）指出，尚不清楚馬杜拉是被這隻熊咬死，還是被其他方式殺死的，「我們團隊有專門研究人與熊衝突的野生動物學家，他們認為，一旦熊吃了人類屍體，之後牠們可能還會這樣做，我們完全不希望熊把人類視為食物的一種」。

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