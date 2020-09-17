美軍將在蒙古放中程導彈？ 台灣、蒙古查核組織聯手闢謠

近日有圖文謠言指稱「美軍將在蒙古設立中程導彈」，對此台灣事實查核中心判定，該傳言為錯誤消息。圖為美國試射中程巡弋飛彈。（圖擷取自美國國防部）

2020/09/17 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕近日有圖文謠言指稱「美軍上將比王毅搶先一步到了蒙古國，將簽署軍事協議，將在蒙古設立中程導彈」，對此台灣事實查核中心指出，該消息是挪用了2018年美國和蒙古的空軍將領簽屬協議的新聞照片，目前也並無設立中程導彈的報導，因此判定傳言為錯誤消息。

近期社群平台流傳一則搭配軍方簽署文件照片的謠言，文中稱「重磅！中共的滅頂之災終於開啟，美軍上將比王毅搶先一步到了蒙古國，將簽署軍事協議，將在蒙古設立中程導彈。這可是離北京最近的導彈發射場，中共這樣的流氓必須有美國這樣的警察治理，中共這就是你們欺負蒙古族同胞的下場，美軍威武」

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查核中心向蒙古查核組織「Mongolia Fact Checking Center」求證，後者提供該篇謠言的配圖來源，原來是美國空軍司令部2018年7月發布的新聞稿「美國-蒙古空軍同意空軍對空軍對話」；而該照片為2018年5月美國和蒙古的空軍將領在蒙古首都烏蘭巴托（Ulannbaatar）簽屬「空軍對空軍對話」協議的畫面。

「Mongolia Fact Checking Center」也提供當地媒體《Ikon》的報導，原來該消息在2019年美國國防部長艾斯培（Mark Esper）訪問蒙古時就曾傳出，當時蒙古駐美大使奧貢巴亞爾（Ё. Отгонбаяр）就在推特上闢謠。

經查核中心檢索美國官方、蒙古官方以及各大主流媒體，近期也無相關報導。

綜合上述，台灣事實查核中心發布查核報告，指出該謠言為「錯誤」訊息。

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