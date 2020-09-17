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    首頁　>　國際

    中官媒罵龐皮歐「肥豬」中國網友也看不下去

    2020/09/17 18:10
    龐皮歐（見圖）對中國態度強硬，引發中國官方媒體不滿。（美聯社檔案照）

    龐皮歐（見圖）對中國態度強硬，引發中國官方媒體不滿。（美聯社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）對中國態度強硬，引發中國官媒布滿，《北京日報》近期竟在1篇評論中，直接辱罵龐皮歐是「肥豬龐」，中國網友指出，官媒原先罵「人民公敵」、「三姓家奴」已經不堪入目，如今再進行人身攻擊，「成何體統？」

    中共北京市委員會的機關報《北京日報》近日發表「龐皮歐關注十二港毒？越跳判越重！」文章，開頭就罵美國國務卿綽號「肥豬龐」，在美國911恐怖攻擊19周年當天，竟然對12名港獨人士「深表關注」，同時質疑香港特區政府保障香港人民權利的承諾，還砲轟中國政府沒提供12名港獨人士的訊息，甚至「假惺惺」的呼籲中方確保適當的法律程序。

    中國官媒《北京日報》對龐皮歐進行人身攻擊。（圖取自微博）

    中國官媒《北京日報》對龐皮歐進行人身攻擊。（圖取自微博）

    《北京日報》還指出，「肥豬龐」的言論在幾天之前，就有「亂港派律師、議員」發表過一模一樣的看法，官媒嗆龐皮歐只是在為「港毒背書」，《北京日報》還罵香港立法會議員涂謹申是「亂港派律師」，用「腦殘邏輯」歪曲法律；《北京日報》目前已將該篇發表於「百度」的評論刪除，但網路上隨處可見被備份的內容

    不少中國網友認為官媒的言論相當不妥。（圖取自微博）

    不少中國網友認為官媒的言論相當不妥。（圖取自微博）

    不少中國網友看見官媒用詞竟如此下流，紛紛留言痛罵「央視罵龐皮歐是人民公敵，北京衛視罵他是三姓家奴，現在北京日報又罵他是肥豬龐，這是罵街比賽嗎？」、「」、「直接用肥豬的綽號，非常不妥，太不雅了，讓肥胖的人也很不爽......北京日報的文風退化到幾十年前小還罵街語言，不成體統」。

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