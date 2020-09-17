北韓第一妹妹可能訪美？ 南韓智庫：可能在10月

南韓智庫有研究員認為，雖然第3次川金會不太可能在這個時機舉行，但北韓領導人金正恩胞妹、北韓實質二把手金與正（見圖）可能在今年10月訪問美國。（法新社）

2020/09/17 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國近期有意重新推動陷入停滯的北韓無核化談判，美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）也在多個場合表態希望能與北韓進行對話；南韓智庫「韓國國家安保戰略研究院」有研究員認為，雖然第3次川金會不太可能在這個時機舉行，但北韓領導人金正恩胞妹、北韓實質二把手金與正可能在今年10月訪問美國。

綜合外媒報導，美國國務卿龐皮歐9月15日與華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）進行視訊會談時表示，希望在北韓問題上獲得更多進展，不只與盟邦持續合作，也希望能進一步與北韓當局接觸，「雖然表面上很平靜，但美方也持續努力接觸北韓高層」。

請繼續往下閱讀...

為了重新接觸北韓官方高層，美國也進行多方嘗試，其中龐皮歐在聯合國開議期間，也透過北韓駐聯合國代表團進行初步接觸，提議商討北韓在武漢肺炎疫情爆發後所引致的糧食危機和人道救援問題；有消息人士指出，雖然北韓方面沒有給出明確的答覆，但雙方仍持續保持對話空間。

也有消息指出，北韓方面也由北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正進行活動，認為她近期消失50多天就是在統籌與美國的談判事宜，不過北韓之所以始終冷處理美國提出的高層對話的原因，是因為北韓內部針對川普是否連任以及對美國下屆政府對北韓的政策分析尚未完成，因此只要確定美國是否可以保持當前一貫的北韓政策，雙方就有談判的空間。

南韓智庫「韓國國家安保戰略研究院」諮詢研究委員趙成烈（音）表示，金正恩委員長雖然現在強調自力更生，爭取時間，但北韓仍盡力維持與美國政府的關係，保持北韓無核化談判的基本方向，但美國大選之前雙方不太可能進行第三次川金會，然而10月份前後，金與正可能會親自與龐皮歐舉行高層會談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法