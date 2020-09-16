認了高科技產業遭美壓制 中國公布被「卡脖子」項目清單

中國科學院院長白春禮16日坦言，面臨美國對中國高科技產業的打壓，中方將把美國「卡脖子」的清單變成科研任務清單進行佈局，比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機，還有一些關鍵的核心技術、關鍵原材料等。（路透資料照）

2020/09/17 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，中國科技軟肋不只晶片，還有多處關鍵技術掐在美國手中。中國科學院院長白春禮16日也坦言，面臨美國對中國高科技產業的打壓，中方將把美國「卡脖子」的清單變成科研任務清單進行佈局，比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機，還有一些關鍵的核心技術、關鍵原材料等。

中國科學院院長白春禮16日在中國科學院「率先行動」計劃第一階段實施進展記者會上表示，面臨著美國對中國高科技產業的打壓，我們希望在這方面能夠做一些工作。前期我們已經做了一些工作，未來十年我們還會針對一些「卡脖子」的關鍵問題做一些新的部署。

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白春禮說，這些新的部署做了幾方面，一是超算，「我們自己研發出自己的超算系統，也已經應用到氣象預報、分子設計、藥物研發、大氣預報等，還可以用到基礎性的研究、宇宙學研究等」；二是高端軸承等很多關鍵材料還需要進口，「我們把美國卡脖子的清單變成我們科研任務清單進行佈局，比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機，還有一些關鍵的核心技術、關鍵原材料等」。

白春禮指出，我們希望未來十年的發展，中國科學院能夠如期全面實現「四個率先」，為2035年中國進入創新型國家的前列，一直到2050年建成世界科技強國，中國科學院作為國家戰略科技力量，我們在率先行動計劃中先走一步，這也是國家主席習近平對中國科學院的囑託，也是中國人民對國家戰略科技力量的囑託，所以本院有信心能夠如期完成第二期戰略目標。

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