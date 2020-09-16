為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「巨精」封存琥珀1億年！ 科學家發現世上最古老精子

    古生物學團隊表示，發現了他們認為是世界上最古老的動物精子，就藏在1億年前封存於緬甸琥珀中的小型甲殼類動物體內。（法新社）

    古生物學團隊表示，發現了他們認為是世界上最古老的動物精子，就藏在1億年前封存於緬甸琥珀中的小型甲殼類動物體內。（法新社）

    2020/09/16 22:06

    〔即時新聞／綜合報導〕古生物學團隊表示，發現了他們認為是世界上最古老的動物精子，就藏在1億年前封存於緬甸琥珀中的小型甲殼類動物體內，科學家以「巨大」描述這個精子，因為長度最大可達該動物雄性個體的4.6倍。

    《法新社》報導，根據中國科學院南京地質古生物研究所王賀（Wang He）所領導專家小組的研究，先前已知最古老的動物精子化石只有1700萬年歷史。

    該小組今（16）日在國際期刊《皇家學會報告》（Royal Society's Proceedings）發表的論文中指出，他們在一種介形蟲（ostracod）體內發現巨型精子，這是一種已存在5億年的甲殼類動物，大多分布於海洋。

    科學家發現的微小生物體型不到1毫米長，為方便近距離觀察，對其進行3D重建。專家說，他們在雌性體內發現精子，表明該雌性個體被困在琥珀前不久剛受精。

    科學家以「巨大」描述這個精子，因為長度最大可達該動物雄性個體的4.6倍。

    該研究論文的共同作者慕尼黑大學（Ludwig Maximilian University of Munich）的馬茲卡-卡拉茲（Renate Matzke-Karasz）表示，這等同170公分的人類有7.3公尺長的精子，「因此產生它們需要大量的能量」。

    大多數雄性動物，包括人類，都會產生數以千萬計的微小精細胞，但介形蟲卻與眾不同，對他們而言，質量勝於數量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    先游到也沒用！新研究：女性卵子主動挑選精子受精
    2020/06/10 10:45

    先游到也沒用！新研究：女性卵子主動挑選精子受精
    極罕見！全球首見蛇類琥珀化石 歷9000萬年保存良好
    2018/07/19 13:34

    極罕見！全球首見蛇類琥珀化石 歷9000萬年保存良好

    經驗不夠的小資族瘋傳的投資法「存基金」
    雄性生殖器愈大愈好？ 美研究：可能加速物種滅絕
    2018/04/13 14:22

    雄性生殖器愈大愈好？ 美研究：可能加速物種滅絕

    週年慶首波信義區最狂回饋一次整理
    國際今日熱門
    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性
    2020/09/16 14:36

    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決
    2020/09/16 12:30

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決 影片

    新疆棉花製品「涉嫌侵犯人權」 龐皮歐籲歐洲「跟禁」
    2020/09/15 22:28

    新疆棉花製品「涉嫌侵犯人權」 龐皮歐籲歐洲「跟禁」

    武漢肺炎》病例激增 印度爆氧氣短缺危機
    2020/09/16 00:01

    武漢肺炎》病例激增 印度爆氧氣短缺危機

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播