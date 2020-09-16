「巨精」封存琥珀1億年！ 科學家發現世上最古老精子

古生物學團隊表示，發現了他們認為是世界上最古老的動物精子，就藏在1億年前封存於緬甸琥珀中的小型甲殼類動物體內。（法新社）

2020/09/16 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕古生物學團隊表示，發現了他們認為是世界上最古老的動物精子，就藏在1億年前封存於緬甸琥珀中的小型甲殼類動物體內，科學家以「巨大」描述這個精子，因為長度最大可達該動物雄性個體的4.6倍。

《法新社》報導，根據中國科學院南京地質古生物研究所王賀（Wang He）所領導專家小組的研究，先前已知最古老的動物精子化石只有1700萬年歷史。

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該小組今（16）日在國際期刊《皇家學會報告》（Royal Society's Proceedings）發表的論文中指出，他們在一種介形蟲（ostracod）體內發現巨型精子，這是一種已存在5億年的甲殼類動物，大多分布於海洋。

科學家發現的微小生物體型不到1毫米長，為方便近距離觀察，對其進行3D重建。專家說，他們在雌性體內發現精子，表明該雌性個體被困在琥珀前不久剛受精。

科學家以「巨大」描述這個精子，因為長度最大可達該動物雄性個體的4.6倍。

該研究論文的共同作者慕尼黑大學（Ludwig Maximilian University of Munich）的馬茲卡-卡拉茲（Renate Matzke-Karasz）表示，這等同170公分的人類有7.3公尺長的精子，「因此產生它們需要大量的能量」。

大多數雄性動物，包括人類，都會產生數以千萬計的微小精細胞，但介形蟲卻與眾不同，對他們而言，質量勝於數量。

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