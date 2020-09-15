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    紐西蘭改名「奧特亞羅瓦」？ 毛利黨趁大選推毛利語復興

    紐西蘭大選將近，毛利黨國會議員參選人提議將國名更改為毛利語「奧特亞羅瓦（Aotearoa）」，作為毛利語復興的第一步。圖為毛利人傳統碰鼻禮。（法新社資料照）

    紐西蘭大選將近，毛利黨國會議員參選人提議將國名更改為毛利語「奧特亞羅瓦（Aotearoa）」，作為毛利語復興的第一步。圖為毛利人傳統碰鼻禮。（法新社資料照）

    2020/09/16 00:44

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭大選將近，許多議題浮上檯面，毛利黨（Māori Party）國會議員參選人瓦伊提提（Rawiri Waititi）近日提議，將紐西蘭的國名更改為毛利語「奧特亞羅瓦（Aotearoa）」，作為毛利語復興的第一步。

    據當地媒體報導，毛利黨相當關注毛利人權益，瓦伊提提說，「只有2成的毛利人會說自己的語言，而整個紐西蘭只有3％的人會說國家官方語言，這讓人無法接受。」毛利黨希望能在2026年之前將國名更改為奧特亞羅瓦，並將所有地名更改為原本的毛利語名稱，還希望能夠建立一個「毛利標準管理局（Māori Standards Authority）」，這個單位將會依法針對公部門各單位的文化能力標準進行審視。

    此外，毛利黨提出的政策包含確保毛利人的歷史納入中學教育的核心課程，2026年前將毛利語融入小學教材的25％，到2030年之前要有一半的課程使用毛利語，並要求所有國家資助的廣播媒體公司人員必須要有基本的毛利語言能力。

    綠黨與工黨都認同毛利黨提出的政策，綠黨領導人戴維森（Marama Davidson）表示，如果政府真的要在2025年之前將毛利語融入教育，那必須將毛利語列為核心課程。工黨負責毛利事務的馬胡塔（Nanaia Mahuta）則表示，在2040年之前讓100萬人會說毛利語是他們的目標。

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