氣候變遷加速融冰 格陵蘭大面積冰川破裂流入海洋

格陵蘭冰川破裂，大面積冰塊流入海中。（美聯社）

2020/09/15 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕受到全球暖化影響，北極圈內的格陵蘭（Greenland）最大冰川破裂，融冰速度持續加速，科學家14日表示，一塊面積逾110平方公里的破冰流入海中，科學家擔心冰層融化後，恐造成全球海面急速上升。

綜合外媒報導，根據丹麥和格陵蘭地質調查機構（Geological Survey of Denmark and Greenland）研究，自1999年以來，格陵蘭冰川有160平方公里的冰消失，面積相當於紐約曼哈頓的兩倍，且冰層消失的速度，在過去兩年內不斷加速。科學家指出，由於格陵蘭島溫度升高，冰川破裂的情形可預見，但如此大面積的破冰並不常見。

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冰川學教授巴克斯（Jason Box）表示，各界應該極力關注北極最大島剩餘冰層逐步解體的原因。並指出，如果未來格陵蘭的夏天像過去兩年一樣異常溫暖，將加速全球海平面上升。根據12月發布的一項研究，格陵蘭冰層融化導致1992年到2018年間，海平面上升1.1公分。英國林肯大學（University of Lincoln）近期的一項研究預測，到2100年，格陵蘭的融冰可能使海平面上升10到12公分。

綠色和平組織發言人梅勒（Laura Meller）表示，又一塊重要的海冰掉入海中，梅勒強調，這是北極急速升溫帶來的氣候危機警訊。科學家莫特蘭姆（Ruth Mottram）則指出，今年以來，格陵蘭消失的冰量已經超過積雪增加的冰量。若是30年前出現這種現象，會被稱作「極端」，但近年研究團隊似乎已經習慣了大規模融冰。

德國埃爾朗根-紐倫堡大學（Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg）研究員特頓（Jenny Turton）在聲明中表示，過去幾年格陵蘭東北地區的天氣令人難以置信，受到歐洲和格陵蘭的熱浪影響，2019年非常早就出現融冰。據報導，自1980年以來，格陵蘭的氣溫平均上升約攝氏3度，並在預計將在今年觀測到創紀錄的高溫。

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