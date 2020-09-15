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    1750人隔離、200醫護馳援！ 2偷渡客雲南「趴趴走」10天爆確診

    中國雲南爆偷渡客入境10天後確診，瑞麗市將展開大規模核酸檢測。（美聯社資料照）

    中國雲南爆偷渡客入境10天後確診，瑞麗市將展開大規模核酸檢測。（美聯社資料照）

    2020/09/15 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起變數，雲南省衛健委14日晚間緊急召開記者會表示，1名緬甸籍楊姓女子在3日與3名孩子、2名保母偷渡入境雲南，之後在瑞麗市區「趴趴走」，直到其中1人12日被發現是疑似病例，整起事件才曝光。目前3名大人的核酸結果均呈陽性，2人確診、1人為「無症狀感染者」，使當局急下令自14日晚間10時起，非必要不得出入瑞麗市，為期1週。

    綜合中媒報導，雲南省衛生健康委14日宣佈，瑞麗市出現2例境外移入病例。1名緬甸籍楊姓女子3日與3名孩子、2名保母偷渡入境雲南，入住其姊住處。之後，在瑞麗市區「趴趴走」，期間曾至菜市場、健身房、餐廳、商場、公園，並拜訪其他親戚，也多次搭乘計程車移動，但她宣稱大部分時間都有戴口罩。直到10日，她發現自己失去嗅覺，曾到醫院做核酸檢測，之後又戴著口罩到市場買菜，12日檢查結果為「陽性」，被通報為疑似病例，使該小區急封，整起事件才曝光。

    目前3名大人的核酸結果均呈「陽性」，其中2人確診、1人為「無症狀感染者」，該小區實施封閉式管理，1560名居民隔離觀察，其中1185人目前核酸結果為陰性；另緊急追蹤190名密切接觸者，其中98人目前核酸結果為陰性，當局已從大理調派200名醫護人員支援，定點醫院也已清出80張病床做準備。

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