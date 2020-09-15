歐中領導人峰會 經貿及香港人權等議題重大分岐

2020/09/15 01:51

〔中央社〕歐盟中國領導人峰會今天登場，原是高調展示合作的舞台卻更凸顯分岐，歐盟2位主席強勢指出中國經貿競爭環境不公平、嚴重關切香港及人權議題，認為中國未遵守國際承諾。

歐盟輪值主席國德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天與中國國家主席習近平舉行視訊峰會。

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這次峰會原定於德國萊比錫召開，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而改為視訊舉行。

峰會結束後梅克爾、范德賴恩及米歇爾在布魯塞爾及柏林召開3人視訊記者會，米歇爾表示今天會議聚焦在氣候變化、經貿、國際事務與人權及COVID-194項議題。

由於中國與美國貿易戰未歇，與歐洲能否簽署投資協定此時具重大意義，雖然在會議召開前歐中簽署食品名稱地理標誌協議，未來從歐中等各自出口食品的地理命名，將獲得保護，但在更關鍵的投資協定方面，歐洲期盼今年底能與中國達成協定，但迄今未有實質進展，而今天歐中也未能達成更進一步共識。

米歇爾指出，今天歐盟明確向中方表示，歐洲致力於建立能夠實現共同承諾的關係，這對雙方及世界都有好處，但歐洲一致的立場是，雖希望與中國建立貿易關係，但這必需奠基在公平更平衡的競爭環境。

而范德賴恩在記者會一開場就說，今天這場視訊峰會是激烈的四方對話，目標仍是今年底前達成投資協定，但前方還有許多待進展之處，例如中國市場准入等方面仍面臨太多障礙，以及鋼鐵產能過剩，需要改變這種不平衡現象。

她接著以強硬口吻表示，中國必須說服我們值得達成這個投資協定，並說今年6月與中國舉行峰會時，當時歐盟即表示看不到實質性進展的投資協定，要求中國現在需要證明有決心改變。

歐盟除指出中國經貿競爭環境不公平外，今天也公開對香港及人權議題表達嚴重關切，米歇爾說，香港國家安全法引起國際嚴重關注，歐盟及成員國已經明確回應，即應該聽取香港的民主聲音，維護港人權利及自治權，歐盟「呼籲中國信守對香港人民和國際社會的承諾」。

此外，他也提到對新疆和西藏少數民族以及人權維護者的關注，歐盟要求讓獨立觀察員進入新疆考察，另呼籲中國避免在南中國海採取單方面行動，尊重國際法避免局勢升級。（編輯：陳正健）

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