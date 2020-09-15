中歐視訊峰會 梅克爾促加速投資協商和公平競爭

2020/09/15 00:13

〔中央社〕中國和歐洲領袖今天召開視訊峰會。德國總理梅克爾會後表示，歐洲聯盟（EU）領袖告訴中國國家主席習近平，雙方應加速完成中歐投資協議的協商，且歐洲必須要能和中國公平競爭。

習近平、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天舉行視訊會議，取代因為疫情取消的歐盟27國與中國之間的全面峰會。

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路透社報導，梅克爾在會後告訴記者：「我們（對中國）施加壓力…以在投資協議方面取得進展。」

「整體來說，與中國的合作必須奠基在特定原則上，也就是對等和公平競爭。我們擁有不同的社會體制，但在我們致力於多邊主義的同時，應該要以規則為基礎。」

梅克爾指出：「過去15年來，中國經濟上變得更加強大，這代表今天要求對等和公平競爭，當然非常正當。」

米歇爾也對習近平說，歐盟不會再被占便宜，他要求有更公平的貿易關係。他告訴記者：「我們希望更公平，我們想要更平衡的關係，這也代表須對等、公平競爭。」

另外，梅克爾還說，歐盟領袖今天與習近平討論了香港和少數族群等議題，歐盟會持續就人權議題與中國對話。

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