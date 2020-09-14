難以想像！座頭鯨游進澳洲內陸30公里 專家憂被鱷魚吃掉

澳洲卡卡杜國家公園東鱷魚河，有座頭鯨迷路游進去深入內陸30公里，導致鱷魚和鯨魚共存的狀況出現。（法新社）

2020/09/14 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕幾乎沒有人想過會發生這種事！澳洲卡卡杜國家公園的東鱷魚河，近來有座頭鯨迷路游進去深入內陸30公里，導致鱷魚和鯨魚共存的狀況出現，專家憂心一旦鯨魚擱淺，可能就會成為鱷魚現成的美食。

據《BBC》報導，遊客上個星期在東鱷魚河划船時，發現了鯨魚的蹤跡，後來有兩隻座頭鯨順利游到出海口，但目前至少1隻還留在河中。海洋生態學家帕爾默（Carole Palmer）表示，這是澳洲從未發生過的事情。

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由於這隻座頭鯨的身長達到16公尺，體型相當龐大，因此帕爾默認為在一般狀況下牠不會被河裡眾多的鱷魚所干擾，但假如座頭鯨擱淺在淺水區那就不一樣了，畢竟人力不可能迅速移動那麼大隻的座頭鯨，鱷魚這時就會趁機而入。

澳洲當局曾希望座頭鯨會自己離開，但牠現在還停留在內陸20公里處，因此相關團隊已著手引誘讓其游回海裡，例如使用座頭鯨的錄音吸引牠出去。

目前並不清楚為什麼這些座頭鯨會迷路，鯨魚通常會在春季到較溫暖的海域生活，以便養育後代，之後才會返回南極海域覓食，因此有人推測座頭鯨在往南游的過程中可能誤入河口，就這樣游到了東鱷魚河上游。

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