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    千萬網友讚爆！ 惡煞欲擄4歲女童 慘被練武老闆「剪刀腳」伺候

    藍衣男子翻過籬笆衝向女童，身穿黑衣白褲的老闆蘇庫（Dishal Sooku）上前博鬥，成功制伏惡徒。（圖截自Twitter影片）

    藍衣男子翻過籬笆衝向女童，身穿黑衣白褲的老闆蘇庫（Dishal Sooku）上前博鬥，成功制伏惡徒。（圖截自Twitter影片）

    2020/09/14 14:50

    〔即時新聞／綜合報導〕南非豪登省近日發生一起驚險擄童事件，1名4歲女童和親友一起用餐時，突然1名藍衣男子翻過籬笆，欲把她強行帶走，但惡煞萬萬沒想到，坐在一旁的老闆蘇庫（Dishal Sooku）剛好是1名「柔道高手」，老闆立即衝上前與男子搏鬥，並使出「剪刀腳」制伏對方，將男子打得滿臉鼻血、痛苦哀嚎，而老闆見義勇為的行徑都被監視器錄下，影片已有超過1千5百萬網友觀看。

    綜合外媒報導，在當地時間10日下午5時，4歲女童與親友在餐廳露臺愜意等待餐點時，突然有一名身穿藍衣的男子翻過籬笆，逕直衝向女童並狠狠勒住她的脖子想把人擄走，當下女童的親友馬上撲過去阻止男子，但雙方僵持不下。

    而這時，坐在鄰桌的老闆蘇庫連忙趕到男子身後，緊緊勒住男子的脖子，讓他遠離女童，一旁的民眾也趕緊幫忙，從歹徒手中搶下女童，之後蘇庫熟練使出「剪刀腳」成功制伏歹徒，直到警察前來逮捕才鬆手，之後，現場響起掌聲大讚他的英勇行為。

    目擊者表示，這名嫌犯其實不是單獨犯案，車上的共犯看到他被制伏後就開車逃離現場，若沒有蘇庫幫忙，女童很可能會被戴上車擄走，另1名目擊者則說，歹徒當下不斷自言自語、眼神無神，相當嚇人，事後警方也證實男子當下確實有吸毒，不過，他這次真是慘踢鐵板，因蘇庫不僅是餐廳老闆，同時也是1名「柔道教練」，蘇庫制伏歹徒的影片被傳上網路後，已有超過1千5百萬次觀看，網友們也齊聲讚揚他的英勇行徑。

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    見義勇為的蘇庫（Dishal Sooku）不僅經營餐廳，也是一名柔道教練。（圖擷自Twitter）

    見義勇為的蘇庫（Dishal Sooku）不僅經營餐廳，也是一名柔道教練。（圖擷自Twitter）

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