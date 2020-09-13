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    傳是下一個與以色列建交國家 阿曼歡迎以巴正常化協議

    以色列相繼和阿拉伯聯合大公國、巴林宣布恢復雙邊關係，在此外交風潮之際，阿曼今日表示，歡迎巴林決定恢復與以色列的關係，並希望這為以巴和平作出貢獻。圖為以色列總理納坦雅胡（左）和巴林國王哈麥德（右）。（法新社）

    以色列相繼和阿拉伯聯合大公國、巴林宣布恢復雙邊關係，在此外交風潮之際，阿曼今日表示，歡迎巴林決定恢復與以色列的關係，並希望這為以巴和平作出貢獻。圖為以色列總理納坦雅胡（左）和巴林國王哈麥德（右）。（法新社）

    2020/09/13 16:54

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列相繼和阿拉伯聯合大公國、巴林宣布恢復雙邊關係，在此外交浪潮之際，外傳阿曼將是下一個與以色列建立正常化關係的國家。對此，阿曼今日（13日）表示，歡迎巴林決定恢復與以色列的關係，並希望這為以巴和平作出貢獻。

    根據《路透》報導，以色列和巴林在美國的斡旋下，於11日宣布恢復雙邊關係，成為繼阿聯後，近期內第2個與以色列建立正常化關係的阿拉伯國家。有分析指出，阿拉伯國家之所以和以色列和解，是為了共同對付伊朗的威脅。

    通過國營媒體，阿曼政府在聲明中表示，「（阿曼）希望一些阿拉伯國家採取的新戰略路線，將實現以色列結束占領巴勒斯坦領土，並建立以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦，在此根基上為和平作出貢獻。」

    以色列情報首長曾表示，阿曼可能是下一個與以色列宣布建立正常化關係的國家。阿曼對阿聯和巴林的外交決定表示歡迎，但對於未來是否和以色列恢復關係，仍不願鬆口。

    在動盪的中東世界，阿曼維持較中立的立場，與一連串具有區域影響力的國家，包含美國和伊朗，保持著友好關係。

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