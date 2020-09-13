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    美國與馬爾地夫簽署國防協議 外媒：針對中國在印太蠢動

    美國與馬爾地夫簽署國防合作協議，有印度媒體表示，此舉是為了應對中國近期在印度洋日益擴大的影響力。（路透）

    美國與馬爾地夫簽署國防合作協議，有印度媒體表示，此舉是為了應對中國近期在印度洋日益擴大的影響力。（路透）

    2020/09/13 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美五角大廈宣布，與馬爾地夫簽署國防安全合作協議，強化兩國接觸與合作，以維護印度洋和平與安全，有印度媒體表示，此舉是為了應對中國近期在印度洋日益擴大的影響力。

    美國國防部發布聲明表示，美國國防部負責南亞和東南亞事務的副助理部長沃納（Reed Werner）10日和馬爾地夫國防部長瑪麗亞（Mariya Didi）在費城簽署了《美國國防部-馬爾代夫國防部防務和安全關係框架》，五角大廈指出，該框架闡明了兩國深化接觸與合作，以支持維護印度洋和平與安全的意圖，標誌著兩國防務夥伴關係向前邁出重要一步。

    《印度時報》（Times of India）報導指出，川普政府尋求加強印太地區的聯盟關係，以對抗中國在該地區日益增長的影響力，報導指出，中國已經控制住巴基斯坦的瓜達爾港，該港為通往波斯灣和阿拉伯海的大門，戰略位置重要。

    《歐亞時報》（The EurAsian Times）認為，美國與馬爾地夫簽署國防協定後，印太地區可能發生戲劇性轉變，北京此前已經贏得了緬甸、斯里蘭卡和馬爾地夫等國家的重要合約，因此美國與馬爾地夫簽署國防協議對北京來說是一個重大打擊，打破北京正試圖將影響力擴及這個島國，以打破印度在該區域勢力的企圖。

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