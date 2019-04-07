馬爾地夫國會選舉執政黨大勝 有助調查積欠中國巨債

2019-04-07 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕印度洋島國馬爾地夫6日舉行自前親中總統去年下台後，首次的國會選舉，初步結果顯示，現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）所屬的政黨取得壓倒性勝利，這將有助於調查積欠中國的債務規模。

《路透》報導，在親中總統雅門（Abdulla Yameen）在位期間，中國藉由一帶一路倡議，大舉進行基礎建設投資，馬爾地夫因此欠下巨債。索里選前呼籲選民讓其所屬的馬爾地夫民主黨（MDP）單獨過半，將有助調查雅門任內因參與一帶一路積欠的龐大債務，估計恐高達30億美元（約新台幣924億元）。

根據當地媒體的預測，已開出85%選票的結果顯示，在87選區中，超過60個MDP候選人勝選。目前預測顯示，MDP可能在國會取得近2/3的多數。MDP的領導人、流亡歸國的前總統納希德（Mohamed Nasheed）也在首都馬利（ Male）新設立的選區當選國會議員。

馬爾地夫民主黨目前必須獲得執政聯盟中夥伴政黨的支持，才能在國會取得多數地位，其中包括共和黨（Jumhooree Party）。共和黨在任何貪汙調查的表決中一直缺席。

共和黨和雅門的馬爾地夫進步黨（PPM），其競選活動都是主打民族主義和宗教議題。

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