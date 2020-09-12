武漢肺炎》英國聚會「6人制」下週上路 民眾週末狂歡衝了
〔即時新聞／綜合報導〕英國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，首相強森（Boris Johnson）週三（9日）祭出新禁令，9月14日起實施「6人制」（Rule of six），限制聚會不得超過6人，盼能有效控制疫情，英國民眾紛紛趕新規定上路前，趕緊狂歡，當地警察則呼籲民眾，不要在炎熱的天氣下舉行大型聚會。
綜合外媒報導，英國將於14日實施「6人制」，即聚會不得超過6人，許多民眾說，這可能是他們能一起相聚度過的最後一個週末，因此趕在禁令發布以前喝酒狂歡。
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不過英國醫學專家也嚴重警告，年輕人不遵守維持社交距離和衛生規定，都加劇了武漢肺炎的第二波感染。另外，值得注意的是，上週英國數據也顯示，超過50歲的英國人感染武漢肺炎飆升至92％。
為了避免造成大規模群聚感染，當地警察也在今天（12日）凌晨中斷了一場約有30人的大型聚會；首相強森（Boris Johnson）表示，將加強嚴格取締大型聚會，不遵守者，最高可能將面臨100英鎊（約3700台幣）的罰款，甚至可能會被逮捕。
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