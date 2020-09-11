劉亦菲挺港警 趙立堅讚「好樣的」

中國外交部發言人趙立堅（圖右）認為，劉亦菲（圖左）發表力挺港警的言論是「好樣的」。（左美聯社，右路透，本報合成）

2020/09/11 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國迪士尼推出真人版電影《花木蘭》，主角劉亦菲去年曾公開支持香港警方鎮壓反送中運動，讓不少網友及人權團體紛喊抵制。該片11日在中國上映，中國外交部發言人趙立堅認為，劉亦菲發表力挺港警的言論是「好樣的」，更認為人權組織的抵制是「在涉華問題上發表不實言論，充斥著謊言和偏見」。

迪士尼知名動畫《花木蘭》真人版電影近日在台上映，飾演女主角的美籍華裔女星劉亦菲曾在微博公開力挺香港警察，讓不少人相當憤怒，紛喊抵制；更有人發現該片片尾的感謝名單中，列出了新疆維吾爾族自治委員會，讓被指親中的迪士尼遭受各方批評，該片11日在中國上映。

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中國外交部發言人趙立堅11日在例行記者會被英媒記者問到，《花木蘭》「因為片尾向新疆方面致謝以及主演劉亦菲的涉港言論引發一些爭議，對國際上人權組織的抵制有何看法？」

趙立堅認為，《花木蘭》感謝新疆方面為他們拍攝提供便利，是再正常不過的事，而劉亦菲曾發表力挺港警的言論，是「好樣的」。

趙立堅強調，新疆、香港事務純屬中國內政，人權組織的抵制是「在涉華問題上發表不實言論，充斥著謊言和偏見」，無足輕重也不值一駁。

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