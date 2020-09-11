香港建制派：過度開放中客自由行 種下中港矛盾禍根

9月6日香港支持民主的示威者上街遊行。（路透）

2020/09/11 19:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港近年情勢令許多年輕人對未來感到悲觀，親北京的建制派政黨新民黨主席葉劉淑儀11日在「香港01」專訪中指出，了解很多基層青年將這股「沒前途」的怨氣歸咎於中國，她認為，今日中港矛盾，是過去港府過度開放中國遊客自由行來港種下禍根。

曾任保安局局長的葉劉淑儀談到當前香港時局，表示很多基層年輕人參與抗爭遊行，是因為覺得自己沒前途、「香港見不到希望」；不少人將矛頭指向中國，認為中國崛起影響港人機遇。她說，「當年的政策根本出了問題」，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情後的經濟只靠自由行挽救，沒有經濟轉型和科技創新，「2012年的一項政策更為離譜，有什麼理由自由行會開放到讓深圳無戶籍民工來港，就是越做越低檔」。

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她說，過度開放自由行，促使香港本土主義興起，反水貨客行動出現，港人對中國的抗拒感隨之升高；開放自由行後，香港貧富懸殊越來越嚴重，「只有大地產商、化妝品連鎖店、名店得益，對基層無甚幫助」，最終鑄成今日深層矛盾「死結」。

葉劉淑儀雖說自己不針對任何一屆政府，但是又形容前特首曾蔭權政府「比較自滿」、「只看到上流社會紙醉金迷的生活，卻忽視基層市民的困苦」。曾蔭權於2005年到2012年間擔任第2、第3任特首。

去年9月反送中抗爭期間，一名示威者拿著「香港獨立」標語，踩在地上的中國國家主席習近平照片上。（法新社檔案照）

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