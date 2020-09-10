中共針對異己動作頻頻 黃之鋒投書《華郵》：我可能是下一個

黃之鋒（見圖）投書《華郵》，自稱12港人案讓他意識到自己恐將是下一個。（資料照）

2020/09/10 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國警方兩週前逮捕12名曾參與抗爭的港人，指控他們涉嫌偷渡逃往台灣尋求政治庇護，目前都被中共當局拘留，連律師無法接觸，甚至威脅將依中國法律制裁，恐將面臨更嚴重刑責。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒投書《華盛頓郵報》，自認將是下一個，呼籲國際社會繼續與港人站在一起。

《華盛頓郵報》9日刊登黃之鋒的投書，他在文章中提到，從事社運以來就不斷被中國政府派人跟蹤，上月好友「學民女神」周庭被香港警方逮捕後，他意識到政府遲早會找上他，坦言十分害怕。

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兩週前12名曾在去年參與反送中抗爭的港人欲逃往台灣卻被捕，消息傳出後，黃之鋒直言這些人恐怕少不了面臨秘密審判、嚴刑逼供，處境肯定十分艱難，他也積極呼籲外界持續關注這12人。黃之鋒嘆，這12人被捕讓香港人人自危，尤其那些不滿政府、倡議和政府相左的人，「我可能是下一個...」。

黃之鋒表示，他曾想過若被中國政府拘留會是什麼光景，身體上的虐待、人身自由甚至尊嚴被剝奪自是少不了，但「政治犯最難承受的磨難是看著自己的家落入專制手中，而其他人繼續從香港這個金融中心獲得經濟和其他收益，好像什麼也沒發生」，他希望，如果遭受這樣的不幸，國際社會能夠繼續支持香港，與港人站在同一陣線。

黃之鋒說，過去一年香港抗爭者致力守護香港價值，避免香港成為另一個新疆，他最怕看到香港人失去信心、對當前局勢不採取任何動作，只能坐以待斃等著哪天被政府逮捕，「屈服於專制從不是一個選擇，我們不會投降！」

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