無懼武肺衝擊 牛津學者研究台灣低經濟衰退率及低死亡率全球第一

〔記者劉力仁/外電報導〕武漢肺炎爆發至今,已持續9個月,重創全球經濟,許多人認為對抗疫情必須犧牲經濟嗎?從牛津學者研究看出,台灣兩者兼顧,低經濟衰退率及低死亡率,都排名全球第一。

牛津大學馬丁學院(the Oxford Martin School)專案研究員(Research Project Manager)Joe Hasell撰寫Which countries have protected both health and the economy in the pandemic?一文,提及一般人會認為對抗疫情,可能要犧牲經濟發展,但實際研究之後發現,台灣不僅對抗疫情,也保護了經濟發展。

Joe Hasell比較了38個國家疫情狀況跟2020年第2季GDP表現(和2019年第2季比較),在考量通貨膨脹的情況下,這38個國家都呈現經濟衰退的情況,但台灣-0.6%最低,韓國-3%,美國-9.5%,日本-10%,衰退最多的是秘魯-30.2%。西班牙、英國、突尼西亞衰退也達到-20%。

進一步分析,經濟衰退比較大的國家,是否疫情的掌控比較好,結果顯示並非如此,台灣不僅GDP表現好,每百萬人死亡率也最低(台灣為0.29人),且南韓(6.3人)、立陶宛等國家,也有這樣的趨勢。同樣地,秘魯(867人)、西班牙(620人)、英國(611人),不僅死亡率高,經濟衰退也大。

還有,美國、瑞典、丹麥、波蘭,經濟衰退情況差不多,約8%到9%之間,但每百萬人死亡率美國552人、瑞典577人、丹麥107人、波蘭54人,兩者相差5到10倍之多。

Joe Hasell認為透過這些分析,可以得知有些國家採取的有效的政策,不僅控制了疫情,也保護了經濟發展,至於更完整的原因,仍有待未來疫情結束之後,累積更多的資料,進行更深入的分析。

