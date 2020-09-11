無懼武肺衝擊 牛津學者研究台灣低經濟衰退率及低死亡率全球第一

Joe Hasell比較了38個國家疫情狀況跟2020年第2季GDP表現（和2019年第2季比較），每一個國家都呈現經濟衰退的情況，但台灣-0.6%最低。（the Oxford Martin School）

2020/09/11 17:18

〔記者劉力仁／外電報導〕武漢肺炎爆發至今，已持續9個月，重創全球經濟，許多人認為對抗疫情必須犧牲經濟嗎？從牛津學者研究看出，台灣兩者兼顧，低經濟衰退率及低死亡率，都排名全球第一。

牛津大學馬丁學院（the Oxford Martin School）專案研究員（Research Project Manager）Joe Hasell撰寫Which countries have protected both health and the economy in the pandemic?一文，提及一般人會認為對抗疫情，可能要犧牲經濟發展，但實際研究之後發現，台灣不僅對抗疫情，也保護了經濟發展。

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Joe Hasell比較了38個國家疫情狀況跟2020年第2季GDP表現（和2019年第2季比較），在考量通貨膨脹的情況下，這38個國家都呈現經濟衰退的情況，但台灣-0.6%最低，韓國-3%，美國-9.5%，日本-10%，衰退最多的是秘魯-30.2%。西班牙、英國、突尼西亞衰退也達到-20%。

進一步分析，經濟衰退比較大的國家，是否疫情的掌控比較好，結果顯示並非如此，台灣不僅GDP表現好，每百萬人死亡率也最低（台灣為0.29人），且南韓（6.3人）、立陶宛等國家，也有這樣的趨勢。同樣地，秘魯（867人）、西班牙（620人）、英國（611人），不僅死亡率高，經濟衰退也大。

還有，美國、瑞典、丹麥、波蘭，經濟衰退情況差不多，約8%到9％之間，但每百萬人死亡率美國552人、瑞典577人、丹麥107人、波蘭54人，兩者相差5到10倍之多。

Joe Hasell認為透過這些分析，可以得知有些國家採取的有效的政策，不僅控制了疫情，也保護了經濟發展，至於更完整的原因，仍有待未來疫情結束之後，累積更多的資料，進行更深入的分析。

經濟衰退比較大的國家，是否疫情的掌控比較好，結果顯示並非如此，台灣不僅GDP表現好，每百萬人死亡率也幾乎最低（台灣為0.29人）。（the Oxford Martin School）

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