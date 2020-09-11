狂搖30秒！智利北部6.3地震 10天4起規模破6.0強震

智利北部在台灣時間今下午再度發生規模6.3的強震。（圖擷自USGS）

2020/09/11 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家智利再度發生規模6以上強震，繼台灣時間1日中午發生規模7.0強震、2日晨規模6.5、6日規模6.3。後今（11日）再度發生規模6.3的強震。

根據美國地質調查局（USGS）觀測顯示，台灣時間今下午3點24分，在智利北方再度出現規模6.3強震，震央位於托科皮亞（Tocopilla）北北東方約83公里處，深度40.4公里，目前暫未傳出傷亡消息，也不會引發海嘯。

請繼續往下閱讀...

智利北部震感強烈，有民眾上傳監視器畫面，可以發現搖晃近30秒，粉塵飄落，智利自1日發生7.0強震後，大小餘震不斷，當局表示地震造成智利北部地區部分公路和房屋受損，尚無收到人員傷亡的報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法