約旦「軍事彈藥庫」大爆炸！ 火球直竄天際、民眾嚇壞尖叫
〔即時新聞／綜合報導〕中東約旦在11日凌晨發生大爆炸！地點位於距首都安曼東北部20公里的札卡（Zarqa）郊區，爆炸威力相當驚人，民眾在驚天巨響中嚇醒，附近房屋玻璃全震碎。影片只見火光直竄夜空，照亮天際，隨後散發成多個火球墜下，還伴隨陣陣爆炸聲響，據悉，是因當地的「軍事彈藥庫」電線短路釀禍，官方則堅稱無人傷亡。
綜合外媒報導，約旦首都郊區今日凌晨傳出連環大爆炸，居民表示30公里外也能聽到爆炸聲響。當地媒體報導，這場爆炸至少導致2人死亡、3人受傷。不過，政府發言人阿達萊赫（Amjad Odeh Adaileh）堅稱因事故地點並非住宅區，至今尚未傳出有人傷亡，稱媒體報導是誤植過去舊聞。
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阿達萊赫（Amjad Odeh Adaileh）報告，爆炸地點位於扎卡軍事基地的彈藥庫。初步調查顯示，是因電線短路，導致軍火庫內閒置的迫擊砲彈爆炸。政府已成立委員會調查事故原因，並要求民眾勿散播「不實消息」，但由於爆炸威力實在太強大，相關影片已在社群媒體上瘋傳。
BREAKING: Huge explosion reportedly at an “ammunition storage camp” in #Zarqa, #Jordan pic.twitter.com/d57Pig6S0G— SV News ???? （@SVNewsAlerts） September 10, 2020
Another video from the explosion（s） in Zarqa, #Jordan— Aleph א （@no_itsmyturn） September 10, 2020
Via @hawa_jordan pic.twitter.com/PhXjFfHtCC
BREAKING - Massive explosion in Zarqa, NE of Amman #Jordan pic.twitter.com/cz5LLNvGw0— Disclose.tv ???? （@disclosetv） September 10, 2020