約旦「軍事彈藥庫」大爆炸！ 火球直竄天際、民眾嚇壞尖叫

2020/09/11 09:54

〔即時新聞/綜合報導〕中東約旦在11日凌晨發生大爆炸!地點位於距首都安曼東北部20公里的札卡(Zarqa)郊區,爆炸威力相當驚人,民眾在驚天巨響中嚇醒,附近房屋玻璃全震碎。影片只見火光直竄夜空,照亮天際,隨後散發成多個火球墜下,還伴隨陣陣爆炸聲響,據悉,是因當地的「軍事彈藥庫」電線短路釀禍,官方則堅稱無人傷亡。

綜合外媒報導,約旦首都郊區今日凌晨傳出連環大爆炸,居民表示30公里外也能聽到爆炸聲響。當地媒體報導,這場爆炸至少導致2人死亡、3人受傷。不過,政府發言人阿達萊赫(Amjad Odeh Adaileh)堅稱因事故地點並非住宅區,至今尚未傳出有人傷亡,稱媒體報導是誤植過去舊聞。

阿達萊赫(Amjad Odeh Adaileh)報告,爆炸地點位於扎卡軍事基地的彈藥庫。初步調查顯示,是因電線短路,導致軍火庫內閒置的迫擊砲彈爆炸。政府已成立委員會調查事故原因,並要求民眾勿散播「不實消息」,但由於爆炸威力實在太強大,相關影片已在社群媒體上瘋傳。

BREAKING: Huge explosion reportedly at an “ammunition storage camp” in #Zarqa , #Jordan pic.twitter.com/d57Pig6S0G

Another video from the explosion(s) in Zarqa, #Jordan

Via @hawa_jordan pic.twitter.com/PhXjFfHtCC