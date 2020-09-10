民眾逃竄！大爆炸剛過1個月 貝魯特港口再現大火

黎巴嫩貝魯特港今天發生大火。（路透）

2020/09/10 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特市貝魯特（Beirut）港口8月初發生大爆炸，震撼各界；爆炸一個月後，今（10）日貝魯特港發生大火，引發居民恐慌。

綜合外媒報導，從影片可見，大火燃燒引起大量濃煙，目前還不清楚起火原因。黎巴嫩軍方指出，失火地點是存放石油和輪胎的倉庫。

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8月4日，黎巴嫩因為3000噸硝酸銨引爆而起火，造成190多人死亡，6500人受傷，並摧毀數千座建築物。

Massive fire at #Beirut port right now... （not my video, circulating via whats app） pic.twitter.com/Z5WZTPRNkg — Emily Dische-Becker （@Emilydische） September 10, 2020

FIRE ON THE BEIRUT PORT!!! PLEASE STAY SAFE ❤️ pic.twitter.com/Y640fBxsTh — mk is ia because school started （@theironlyangell） September 10, 2020

貝魯特港口失火影片在社群網站瘋傳。（圖擷取自推特，本報合成）

當地消防人員趕往現場滅火。（歐新社）

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