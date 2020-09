民眾逃竄！大爆炸剛過1個月 貝魯特港口再現大火

2020/09/10 19:18

〔即時新聞/綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特市貝魯特(Beirut)港口8月初發生大爆炸,震撼各界;爆炸一個月後,今(10)日貝魯特港發生大火,引發居民恐慌。

綜合外媒報導,從影片可見,大火燃燒引起大量濃煙,目前還不清楚起火原因。黎巴嫩軍方指出,失火地點是存放石油和輪胎的倉庫。

8月4日,黎巴嫩因為3000噸硝酸銨引爆而起火,造成190多人死亡,6500人受傷,並摧毀數千座建築物。

Massive fire at #Beirut port right now... (not my video, circulating via whats app) pic.twitter.com/Z5WZTPRNkg