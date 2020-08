2020-08-06 11:32:48

〔即時新聞/綜合報導〕黎巴嫩貝魯特港大爆炸震驚全球,不料又有中東國家出現重大火警,阿拉伯聯合大公國一處市場在當地時間5日傍晚發生大火,整個市場陷入一片火海,消防人員花了4小時才撲滅,所幸無人傷亡。

綜合外媒報導,阿拉伯聯合大公國一處市場在當地時間5日傍晚發生大火,現場火勢猛烈,由於前一天黎巴嫩貝魯特港發生大爆炸,引發關注,消防人員花了4小時才撲滅,所幸由於武漢肺炎流行,該市場已經關閉數個月,沒有造成人員傷亡。

Shocking! After Beirut blast, massive fire breaks out in UAE's Ajman market#Dubai #dubaifire #UAE #ajmanfire #UAEfire #BeirutBlasts pic.twitter.com/GmYD59uOGz