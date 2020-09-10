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    《花木蘭》處處被抵制 劉亦菲受中媒專訪：拍戲盡量別有雜念

    美國迪士尼真人版電影《花木蘭》主角的女星劉亦菲（見圖）曾經公開支持香港警方鎮壓反送中，讓不少網友紛喊抵制。（法新社）

    美國迪士尼真人版電影《花木蘭》主角的女星劉亦菲（見圖）曾經公開支持香港警方鎮壓反送中，讓不少網友紛喊抵制。（法新社）

    2020/09/10 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國迪士尼推出真人版電影《花木蘭》，主角劉亦菲去年曾公開支持香港警方鎮壓反送中運動，讓不少網友紛喊抵制。劉亦菲近日接受中媒專訪，被問到演出這個面對全球觀眾的角色，壓力大嗎？劉亦菲說，盡量不要有雜念，每天對她來說都一樣深刻。

    《花木蘭》近日在台灣上映，因為飾演女主角的美籍華裔女星劉亦菲曾在微博公開力挺香港警察，讓不少人相當憤怒，紛喊抵制。不過目前《花木蘭》在台灣票房仍表現不錯，登上全台當週新片票房冠軍，票房收入甚至高居《花木蘭》全球少數幾個上映國家的第2高，僅次於泰國。

    中媒《新京報》10日刊登專訪 ，劉亦菲被問到「出演面對全球觀眾的角色，拍攝時的壓力大嗎？」她回答稱，盡量不要有壓力這類的雜念，並認為每天對她來說都一樣深刻，「演什麼戲從不會把它分為過場戲和重場戲，只會把每一天都當成很最重要的一天」。

    談及脫穎而出、拿到角色一事，劉亦菲自認「很榮幸」，並強調「導演評判的標準就是你能不能夠進入角色的狀態，說起來也挺簡單，要考核一個演員，肯定還是看這個演員到底有沒有在情感上表現出信心，因為要去飾演一個角色，始終是要表達這個角色每時每刻的情緒」。

    劉亦菲認為，能夠飾演花木蘭「很過癮」，因為這個機會讓她學習很多東西；她透露，一開始從來沒有想過能出演花木蘭這個角色，最後能順利出演，來自她對於自我的「不設限」。劉亦菲強調「我希望機緣到了就決心去做這件事情，全心去做好，沒有一點雜念」。

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