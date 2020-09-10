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    只為當「第一大國」？ 印度專家揭中國人口數造假危機

    中國國家統計局今年1月中公布，其國家人口數已突破14億，但印度經濟學家指出，中國大規模造假的人口數據，尤其是虛構的男女比例，掩蓋了迫在眉睫的人口危機。（彭博）

    中國國家統計局今年1月中公布，其國家人口數已突破14億，但印度經濟學家指出，中國大規模造假的人口數據，尤其是虛構的男女比例，掩蓋了迫在眉睫的人口危機。（彭博）

    2020/09/10 21:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家統計局今年1月中公布，其國家人口數已突破14億，但印度經濟學家指出，中國大規模造假的人口數據，尤其是虛構的男女比例，掩蓋了迫在眉睫的人口危機。

    印度經濟學家雪倫德拉·拉傑·梅塔（Shailendra Raj Mehta）9日在《印度快報》以「正在收縮的中國」為題撰文剖析，除了近年的人口數據嚴重造假，虛報人口以維持「世界第一大人口國」的地位，更試圖掩蓋嚴重失衡的性別比與快速減少的勞動人口。他預測，在10年之內中國人口問題，將無可避免地浮上檯面。

    文中也列出2000年的中國人口普查數據中，5到10歲年齡區段者為9015萬人，不過15年後，這批人的年齡應在20到25歲間，但在2015年的資料中，這批人的人數竟為1億31萬人，數量並未因正常死亡而下降，反而增加至少1000萬人。

    梅塔估計，這代表中國官方可能浮報了2323萬名幽靈人口，其中，980萬是男性，而1335萬是女性。梅塔指出，中國面臨人口危機卻仍相信將成為世界上的強國，「中國渴望殖民南中國海，向美國和印度展示自己的國際地位。他們希望入侵並佔領台灣，驕傲與混亂的結合將無法長久，將會以悲劇告終」。

    聯合國去年曾公佈數據指出，印度預計在2027年前後超越中國，成為世界上人口最多的國家，並在2060年達到人口高峰。至於中國，預計2100年人口將減少3.75億。

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