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    香港藍絲跳腳！電視劇偷渡「反送中」口號？陶傑點出5處巧合

    由香港TVB製作的情境喜劇影集《愛·回家之開心速遞》，日前最新一集的場景布置中疑似出現「五大訴求　缺一不可」的「五一」手勢，結果有支持建制派的觀眾氣的表示要罷看該節目。（圖擷取自陶傑facebook）

    由香港TVB製作的情境喜劇影集《愛·回家之開心速遞》，日前最新一集的場景布置中疑似出現「五大訴求　缺一不可」的「五一」手勢，結果有支持建制派的觀眾氣的表示要罷看該節目。（圖擷取自陶傑facebook）

    2020/09/10 20:49

    〔即時新聞／綜合報導〕香港無線電視（TVB）製作情境喜劇影集《愛·回家之開心速遞》，最新一集的場景中疑似出現反送中口號「五大訴求、缺一不可」的手勢，結果有支持建制派的觀眾氣到表示要罷看，更有人向港府投訴；作家陶傑表示，這場景不只有「五一」手勢，其中暗藏許多「細節」、「豐富過達文西密碼」，更嘲諷「難怪愛國觀眾看到發火，要向廣管委員會等告密投訴了」。

    陶傑在臉書發文指出，《愛·回家之開心速遞》被「廣大愛國觀眾」發現「反林鄭」、「反國安」口號的密碼，舉例畫面中，不但清潔用手套全是象徵反送中的黃色，而且椅背掛著一對手套，正巧一手有5指、另一手只有露出1指，彷彿「五大訴求、缺一不可」的「五一」手勢，且右側數來第四位演員劉丹面帶笑容注視這對手套，等於引領觀眾的視線，佈局極為奇妙。

    陶傑更稱，另外還有多處藏有「反送中密碼」，像是劇中人物都在從事大掃除的「勞動工作」，勞動節就是「五一」，這畫面中多名男演員右手掌伸出五指，暗示「五大訴求」，呼應畫面左側直豎「1」字型的掃把，稱這是「缺一不可」之意，直呼「沒有掃把，又怎麼成功清潔香港呢」？

    陶傑接著點評，上下倒置的紅色掃把置在畫面「中央」，並被一片陽光照射覆蓋，是否暗藏「光復」之意？他還指出，這畫面中有6名演員穿白色工作服，其中4人裡面穿了黑色T恤，難道暗示「黑衣」承傳「六四」精神？最後，藍色水桶暗指「藍為硬膠」，而黃色清潔劑暗示「唯黃色噴液能清除病毒」。

    陶傑最後說，簡單的一場戲，速遞內涵，豐富勝過「達文西密碼」，難怪愛國觀眾看到發火，要向廣管委員會等告密投訴了！

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