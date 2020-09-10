驚！日本諾貝爾醫學獎得主 拒領專利金竟被追稅

日本京都大學特任教授本庶佑（見圖）與美國免疫學家詹姆士·艾立遜共享2018年諾貝爾醫學獎殊榮，成為第26位獲得諾貝爾獎的日本人，也是第5位獲得諾貝爾醫學獎的日本人。（圖取自路透，本報合成）

2020/09/10 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本諾貝爾醫學獎得主、京都大學免疫學家本庶佑，在2018年與美國免疫學家艾利森（James Allison）共同拿下獎項。但是，本庶佑被查出自2015年起至2018年漏報22億日元收入，折合台幣約6.07億元，正被追稅中。

綜合日本媒體報導，本庶佑在2006年與日本小野藥廠，針對「免疫檢查點抑制劑」藥品保疾伏（Opdivo）簽署專利許可契約，內容規定小野藥廠必須將部分獲利轉給本庶佑，不過，本庶佑後來認為契約規範的專利費用不划算，與小野藥廠要求重簽未果，因此拒領專利費，將費用交付法院託管。

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小野藥廠的專利藥自2014年起發售，並依約向本庶佑交付專利金，相關費用雖被法院託管，但大阪國稅局仍認為，稅務法規定當專利金交付時即產生稅金，就算是被法院託管也得依法納稅，因此認定本庶佑逃漏稅，經計算，本庶佑被查出自2015年起至2018年漏報的收入高達22億日元，應收取7億日元稅金，折合台幣約為1.93億元。

本庶佑為日本第5位榮獲諾貝爾醫學獎的國民，在日本享有極高聲譽，本庶佑代理律師對漏報收入案指出，「我們與國稅局在『託管金額是否視為收入』方面存在分歧，但經過討論，我們決定繳納稅款。」

日本京都大學特任教授本庶佑（見圖）與美國免疫學家詹姆士·艾立遜共享2018年諾貝爾醫學獎殊榮，成為第26位獲得諾貝爾獎的日本人，也是第5位獲得諾貝爾醫學獎的日本人。（法新社檔案照）

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