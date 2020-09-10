香港武肺普檢136萬人 驗出18起新個案

香港自本月1日起進行武漢肺炎自願性普篩，當局9日指出，已有136.2萬人完成採樣、126.1萬人在網路上成功預約，並驗出23起感染，其中有18起為新感染個案。（路透）

2020/09/10 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港自本月1日起進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自願性普篩，當局9日指出，已有136.2萬人完成採樣、126.1萬人在網路上成功預約，並驗出23起感染，其中有18起為新感染個案。

香港普及社區檢測計劃9月1日展開後，截至8日晚間已完成超過百萬份病毒核酸檢測，並驗出23例感染，其中新增感染案例為18例。香港當局呼籲民眾踴躍參加普篩計畫，而隨著上一輪的社交距離防疫措施即將在10日屆滿，加上近日疫情趨緩，港府正考量於11日起放寬禁聚令，並與11個國家打造「旅遊氣泡」，討論恢復雙邊人員來往。

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此外，普檢計畫進行至今，港府共接獲240起民眾個資被他人用來登記預約的個案，其中有134起個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，目前已轉由警方處理。至於原訂要進行11天的普檢計畫，港府昨也表示將再延長3天，並於14日正式結束。

至於普檢計劃的總體開支，公務員事務局局長聶德權表示，目前計劃仍在進行，無法估計開支，並稱有關設立檢測中心、行政及醫療人手費用、物資與物流費用等，均由特區政府負責，須等計劃完結才能透露相關細節。

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