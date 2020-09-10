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    揭水門案記者新書爆：川普早知武漢肺炎致命 刻意淡化嚴重性

    川普稱淡化疫情的目的是不想讓民眾恐慌。（歐新社）

    川普稱淡化疫情的目的是不想讓民眾恐慌。（歐新社）

    2020/09/10 09:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數超過630萬例，死亡逾19萬人皆為全球最高，美總統川普自疫情爆發以來飽受外界抨擊防疫不力，且數度淡化疫情嚴重性。美國知名記者伍德華（Bob Woodward）即將出版的新書中揭露，川普早就知道武漢肺炎非同小可，但卻刻意對病毒輕描淡寫，原因是不想讓大眾陷入恐慌。

    伍德華最顯赫的事蹟就是揭發震驚全美的水門案，迫使前總統尼克森下台，並獲得普立茲獎肯定。伍德華即將在9月15日上市的新書《憤怒》，匯集了他在去年12月至今年7月期間對川普所做的18次訪問內容，這本書也是伍德華繼2018年《恐懼：白宮中的川普》一書後第二本與川普有關的著作。

    書中寫道，川普在2月、美國還未出現死亡案例前，就知道新型冠狀病毒非同小可，死亡率高於一般流感，「病毒通過空氣傳播，這比接觸感染麻煩多了，你不一定要觸碰某些東西，但在空氣中，你只是呼吸而已，它就能夠傳播」、「這非常棘手，死亡率甚至高於那些嚴重的流感。」

    不久後白宮宣布武漢肺炎疫情為國家緊急事件，川普再向伍德華表示，「我想持續淡化疫情，我仍偏好這麼做，因為我不想引發恐慌。」

    川普當地時間週三在白宮向記者重申，「我不想要民眾感到害怕，我不願製造恐慌，我不要讓這個國家或全世界陷入瘋狂」、「我們想要展現出信心和力量。」

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