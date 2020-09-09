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    遭爆2018年失言紀錄 官員透露川普週三將宣布裁減駐伊美軍

    美國一名政府高官在當地時間週二時透露，川普將在當地時間週三宣布進一步縮減駐伊拉克美軍人數。（路透）

    美國一名政府高官在當地時間週二時透露，川普將在當地時間週三宣布進一步縮減駐伊拉克美軍人數。（路透）

    2020/09/09 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國2020年總統大選將在11月3日登場，各項議題皆呈民主、共和兩黨角力戰場，其中包括伊拉克駐美軍議題；美國一名政府高官在當地時間週二時透露，川普將在當地時間週三宣布進一步縮減駐伊拉克美軍人數。在此消息公布之前，川普3日時才遭外媒披露曾有蔑視第一次世界大戰陣亡美軍的言論。

    根據《路透》報導，一名知情高官對記者透露此消息。川普3日時遭外媒披露，2018年訪問法國時取消了造訪巴黎近郊葬有一戰陣亡美軍「艾納-馬恩美國公墓」（Aisne-MarneAmerican Cemetery）行程，甚至失言直指「葬在那裏的全是失敗者（losers）」，引起不少批評。

    失言數日之後，川普政府傳出將宣布裁減駐伊美軍消息；對此，《路透》指出，川普目前民調落後民主黨對手拜登（Joe Biden），挑在此時宣布裁減駐伊美軍，川普可能旨在說服選民他將兌現自己先前所稱要終結「美國無止盡的戰爭（America’s endless wars）」的承諾。

    目前約有5200名美軍以對抗伊斯蘭國（Islamic State）好戰團體名義駐紮伊拉克，討論是否裁減軍隊人數聲音一直存在；一位不願具名的美國官員上個月曾表示，預計美國將在未來數月內裁撤約三分之一駐伊美軍人數。

    除伊拉克，美國駐軍阿富汗人數則約有8600人；對此，川普上個月接受訪問時曾表態，預計將駐阿美軍人數裁減至4000人。

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