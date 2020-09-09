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    中國試驗太空飛行器 軍方人士：可能與「神龍」太空飛機有關

    中國「長征二號F」火箭2012年升空檔案照。（美聯社）

    中國「長征二號F」火箭2012年升空檔案照。（美聯社）

    2020-09-09 00:39:41

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國日前發射的「試驗性可重複使用太空飛行器」在地球軌道飛行兩天後，已於6日返回預定著陸場，完成首次試飛。「南華早報」8日引述軍方消息人士說法，這款試驗太空飛行器與中國「神龍」太空飛機研發計畫有關，具有用於攻擊衛星或彈道飛彈的軍事用途潛力。

    中國官方對於這次試飛活動非常低調，僅提供簡短資訊和一張在發射平台上的照片，表示試飛成功，代表中國可重複使用太空飛行器技術研究取得「重要突破」。南華早報指出，繼發射當日一名軍方消息人士意有所指地說，「可去看看美國的X-37B（高超音速太空飛機）」後，第二名軍方消息透露，這趟試飛任務可能與「神龍」計畫有關聯。

    「神龍」是中國發展了20多年的太空飛機研發計畫，「中國航天科技集團」3年前曾公布，規劃於2020年發射可重複使用的太空飛行器。「中國航天科工集團」的「騰雲」計畫，也正在研發另一款可重複使用太空飛機，計畫2030年完成「兩級入軌」（two-stage-to-orbit，TSTO）技術驗證試飛，即使用兩級火箭連續提供推進力進入軌道的發射載具。

    觀察中國航太發展的歐洲航太顧問德維爾（Jean Deville）認為，中國的太空飛機發展計畫分3階段：第一步是垂直起飛、水平降落飛行器，第二步是採兩級入軌技術水平起飛、水平降落，最後一階段是單級入軌（SSTO）技術的垂直起降太空飛機。

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