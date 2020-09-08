中國稱印軍開第一槍！印度駁斥：解放軍先朝空中開火數槍

中國解放軍指控印度「鳴槍開火」，印軍對此否認。圖為駐守在拉達克的印度軍隊。（美聯社資料照）

2020-09-08 14:26:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍8日指控，聲稱印度軍隊非法越線進入中印邊境，並且「鳴槍開火」警告中國軍隊，為45年來首次。對此，印度否認越界的行為，並指中國解放軍朝著空中開火數槍，公然違反雙方協議，對印度進行侵略性的行為。

中國西部戰區司令部發言人張水利8日聲明表示，印軍7日非法越線進入中印邊境西段班公錯湖（Pangong Tso Lake）南岸神炮山地域，在行動中悍然對前往交涉的中國邊防部隊巡邏人員「鳴槍威脅」，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩定局勢。

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《印度斯坦時報》 報導，印度8日發表聲明否認，表示印度軍隊並沒有越過「實際控制線」（LAC），也沒有採取包括射擊在內的侵略手段，並稱解放軍的聲明是在誤導民眾。印方指出，9月7日的案例中，解放軍企圖靠近中印邊境實際控制線，在印方的勸阻下，解放向空中開了幾槍，試圖威嚇印方部隊，儘管中方嚴重挑釁，但印方仍保持很大的克制力，以成熟和負責任的態度行事。

印度強調，印度致力穩定邊境地區的緊張局勢，但中國卻持續升級煽動，印度軍隊致力於維護和平與穩定，但也有不惜一切代價保護國家的完整與主權的決心。

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